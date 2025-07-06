瞎爆！台中連2天淹大水真相曝光 水溝蓋掀開竟然「完全沒洞」

台中4、5日連2天市區多處淹水，盧市府挨轟。（陳淑華提供）

2025/07/06 19:40

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中市在本月4日、5日發生強降雨，造成市區多處大淹水，在此期間仍執意參加反罷免活動的台中市長盧秀燕遭外界砲轟。其中，台中北區崇德路、德化街昨晚嚴重積水，瞬時變成一條小河，本以為是水溝淤泥沒有清除，但今天（6日）淹水真相曝光，在地議員陳俞融揭露上週台中市府在該路段進行的人行道工程完工後，忘記拆掉水溝下方的鐵片，導致水溝根本無法排水！

民進黨台中市議員今傍晚在臉書PO出數張照片，可以看到水溝蓋掀開後竟然「沒有水溝」，乍看以為是淤泥多到將水溝塞住，但清掉泥沙才發現原來是塊鐵片堵住水溝口。陳俞融批評，「台中市已進入汛期，但市府的防淹水整備螺絲仍未拴緊！北區德化街竟出現有水溝蓋，沒有水溝，施工單位漏洞百出，甚至在太平國小外中華路與太平路轉角，先前每逢大雨，家長接送區便嚴重積水，水溝蓋噴出水柱，險象環生。」

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她接著說：「北區崇德路一段及德化街口，近期施作人行道改善工程，但工程驗收完工後，卻發現水溝孔蓋被封住……盧市府連水溝都做不到位，改善措施沒有成效，水溝蓋沒有水溝，市府工程不堪一擊，品質堪憂。今天我積極聯繫建設局及包商，要求立即改善排水孔工程，也親自到現場，確認市府將崇德路一段及德化街轉角處的排水孔蓋打開。」

另外，陳俞融指出，「市府資料顯示，從113年至114年5月底，水利局權管範圍內的積淹水事件就通報了10件 。而在這10起事件中，首要成因竟是『颱風豪雨造成路樹倒塌或其他雜物影響河道通洪』。檢視災情描述，其中高達5起事件明確與『樹枝、樹木倒塌』堵塞水流有關 ，佔比高達50%。」

「我要求市府針對如北區美德街、德化街及太平國小外道路等重複致災熱點，應立即重新檢視改善方案為何失效，且建設局與水利局應建立更緊密的橫向聯繫，從道路側溝到區域排水，進行全盤規劃，而非各自為政。並針對『路樹雜物堵塞』此一主要淹水成因，擬定全年度的河道、溝渠沿線高風險樹木巡檢及修剪計畫，落實源頭預防。」

最後她直言，「市民繳納稅金，需要的是一個能保障其生命財產安全的政府，而不是只會用『雨太大』當藉口的市府團隊。請市府拿出決心與辦法，真正解決問題。」

在地議員陳俞融揭露，前兩天台中淹大水，是因為水溝蓋下方鐵片沒移除。（圖翻攝自陳俞融臉書）

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