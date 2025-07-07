太猛！他們攀上龍洞峭壁掛上「同意罷免」 鏡頭拉遠驚呆眾人！

挺罷攀岩愛好者在東北角龍洞掛上「同意罷免」和「台灣獨立」旗幟。（原PO授權使用）

2025/07/07 00:31

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮狂襲，首批順利挺進三階的24件國民黨立委罷免案將於7月26日投票，各地罷團如火如荼展開催票活動。今天（6日）有攀岩愛好者分享他們在台灣東北部「龍洞」的陡峭山壁掛上「同意罷免」旗幟的照片，引發網友熱議。原PO強調，拍完照後有將旗幟收回帶走，掛旗的工具是攀岩用的岩械，不會破壞岩壁，有心人士不必以此作文章。

一位網友今天在Threads上分享數張他在龍洞岩壁掛上一面「同意罷免」旗幟的照片，鏡頭拉遠能明顯看出完成這項行動的難度相當高，旗幟在近乎垂直的陡峭岩壁上顯得格外突兀。

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原PO說：「我們是一群愛台灣的攀岩愛好者，台灣東北角龍洞有一個得天獨厚的天然岩場，有上百條攀岩路線，是攀岩者的天堂，這條路線名稱叫做『我愛台灣』，屬於傳統攀岩路線，優勝美地攀登難度（Yosemite Decimal System，YDS）等級5.9，因裂隙走向酷似台灣島海岸線而得名。心有所愛，不忍世界頹敗，大罷免大成功！」原PO補充表示，他們拍完照以後，就將旗幟拆掉，回復大自然原有的樣子。

該貼文曝光後吸引大批網友朝聖，「好猛！太讚了吧」、「一開始近距離看感覺沒什麼，但鏡頭拉遠一看超猛超震撼」、「真的有夠帥氣，謝謝蜘蛛人般的台灣英雄」、「真的是帥爛，爬上去掛布條拍完照還有拆掉，而且還會友善野生動物的蜘蛛人我還不追蹤起來」、「危崖有花，台灣加油」、「這也太強太瘋了吧 ！」、「不過我就愛這種瘋，專屬台灣人的瘋，一起守護我們愛著的台灣」、「謝謝你們攀岩超人」。

與此同時，也有不少藍白支持者和網軍湧入該貼文，批評原PO破壞自然景觀、亂丟「垃圾」，雖然原PO早就有聲明拍完照即帶走相關物品，但還是重申「旗子跟布條都是用岩械掛的，攀岩用的岩械是不會破壞岩壁的，攀岩人比任何人都在意岩場維護，我相信不同政治立場的攀岩者都會同意我這句話。回家前也都把岩械、旗子、布條收走，只留照片與回憶，秉持LNT（除了攝影什麼都不取，除了足跡什麼也不留，除了回憶，什麼都不滅）精神。」

鏡頭拉遠一看，「同意罷免」在近乎垂直的陡峭岩壁上顯得格外突兀。（原PO授權使用）

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