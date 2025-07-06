為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    翁達瑞：鎖進中國是災難 「稅收上繳北京你能接受？」

    翁達瑞認為兩岸沒有和平統一的問題，只有和平獨立的問題。（台灣南社提供）

    翁達瑞認為兩岸沒有和平統一的問題，只有和平獨立的問題。（台灣南社提供）

    2025/07/06 18:39

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣南社不畏風雨，今天（6日）下午邀請聯電創辦人曹興誠、旅美教授翁達瑞，在漢來飯店演講，主題是「認識統一的邪惡本質，建立正常強大的台灣」；翁達瑞強調台灣鎖進去中國是災難，他反問台下聽眾「稅收上繳北京、北京再撥回來，你可以接受嗎?」

    翁達瑞從經濟學的邊際成本與效益角度，分析統獨成本，中國人口是台灣60倍，他比喻就像台灣家裡有2個小孩，中國家裡120個小孩，規定很多、各項治理成本相當高，專制導致效率低落，「台灣鎖進去中國就是災難，中國是大而不當的國家，鎖進去治理成本會相當高！」

    提到統一的邪惡本質，他反問大家，如果統一，由14億人口決定2300萬人的生活方式，「規定每年6月1日開冷氣，台灣人可以接受嗎？」；台灣支出由北京中央政府決定，「台灣稅收上繳北京，北京再撥回來，台灣人民可以接受嗎？」

    翁達瑞說，如果統一，14億中國人自由進出台灣、中國產品大舉傾銷台灣，台灣人願意嗎？他也舉例，目前有些香港人沒有病床，都被中國人佔據了。

    翁達瑞指出，台灣人目前去很多國家不需要簽證，享受歐盟特別通道，這是台灣人特權，未來若拿同一本護照，特權與尊重都不見了。他強調，講這些都不是統獨口號，這些是我們的生活，「統一的邪惡不在於中國要併吞我們的領土，而是改變我們的生活，倒退成專制年代！」

    翁達瑞認為，兩岸沒有和平統一的問題，只有和平獨立的問題，和平統一其實是投降的代名詞，中國如果希望兩岸和平，就放開我們吧。

    台灣南社不畏風雨，今天下午邀請聯電創辦人曹興誠、旅美教授翁達瑞，在漢來飯店演講。（南社提供）

    台灣南社不畏風雨，今天下午邀請聯電創辦人曹興誠、旅美教授翁達瑞，在漢來飯店演講。（南社提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播