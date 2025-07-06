翁達瑞：鎖進中國是災難 「稅收上繳北京你能接受？」

翁達瑞認為兩岸沒有和平統一的問題，只有和平獨立的問題。（台灣南社提供）

2025/07/06 18:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣南社不畏風雨，今天（6日）下午邀請聯電創辦人曹興誠、旅美教授翁達瑞，在漢來飯店演講，主題是「認識統一的邪惡本質，建立正常強大的台灣」；翁達瑞強調台灣鎖進去中國是災難，他反問台下聽眾「稅收上繳北京、北京再撥回來，你可以接受嗎?」

翁達瑞從經濟學的邊際成本與效益角度，分析統獨成本，中國人口是台灣60倍，他比喻就像台灣家裡有2個小孩，中國家裡120個小孩，規定很多、各項治理成本相當高，專制導致效率低落，「台灣鎖進去中國就是災難，中國是大而不當的國家，鎖進去治理成本會相當高！」

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提到統一的邪惡本質，他反問大家，如果統一，由14億人口決定2300萬人的生活方式，「規定每年6月1日開冷氣，台灣人可以接受嗎？」；台灣支出由北京中央政府決定，「台灣稅收上繳北京，北京再撥回來，台灣人民可以接受嗎？」

翁達瑞說，如果統一，14億中國人自由進出台灣、中國產品大舉傾銷台灣，台灣人願意嗎？他也舉例，目前有些香港人沒有病床，都被中國人佔據了。

翁達瑞指出，台灣人目前去很多國家不需要簽證，享受歐盟特別通道，這是台灣人特權，未來若拿同一本護照，特權與尊重都不見了。他強調，講這些都不是統獨口號，這些是我們的生活，「統一的邪惡不在於中國要併吞我們的領土，而是改變我們的生活，倒退成專制年代！」

翁達瑞認為，兩岸沒有和平統一的問題，只有和平獨立的問題，和平統一其實是投降的代名詞，中國如果希望兩岸和平，就放開我們吧。

台灣南社不畏風雨，今天下午邀請聯電創辦人曹興誠、旅美教授翁達瑞，在漢來飯店演講。（南社提供）

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