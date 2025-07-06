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    曹興誠颱風天高雄演講 批「統一是毒素」跟中字連結沒好處

    曹興誠（右）批評「統一是毒素，每天騷擾你」，左為翁達瑞。（台灣南社提供）

    曹興誠（右）批評「統一是毒素，每天騷擾你」，左為翁達瑞。（台灣南社提供）

    2025/07/06 18:31

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕颱風來襲高雄今天（6日）停班停課，台灣南社不畏風雨，下午邀請聯電創辦人曹興誠、旅美教授翁達瑞，在漢來飯店金龍廳演講，為大罷免增溫；曹興誠批評「統一是毒素，每天騷擾你」，跟中字連在一起沒好處，台灣要加強反統一思想。

    今天雖然是颱風天，演講仍吸引約200人到場，立委許智傑也現身支持；全場在台灣南社社長翁銘章帶領下，先高呼「Team Taiwan」、「大罷免大成功」，顧及許多人無法到場，全程並透過網路節目「筱君台灣PLUS」直播。

    曹興誠演講主題是「認識統一的邪惡本質，建立正常強大的台灣」，他一開始就說「這次大罷免一定會成功，不成功會沒天理！」這次大罷免的公民很勇敢，還有很多媽媽，所以他認為罷免會成功。

    曹興誠表示，農業文明是爬蟲社會，追求極權統一，現代文明是飛鳥世界，追求民主獨立，過去80年來，由60國增加到195國，台灣當然是獨立國家，但因中共打壓，欠缺主權宣示。

    他說，台灣是主權在民，因為台灣是台灣人的，當地人投票授權才有合法性；共產黨是非法的，沒經過人民投票同意，台灣要作為中國人民的自由燈塔。

    曹說，中共政權講暴力，「統一是毒素，每天騷擾你」，他認為台獨是基本權利，台灣要加強反統一的思想，自然會獨立，這是大罷免以後努力方向，台灣應該要正名制憲，「跟中字連在一起沒好處！」

    對於台灣一些人有疑美論，曹興誠認為絕對不能跟著中共跑，會死路一條。

    台灣南社邀請聯電創辦人曹興誠、旅美教授翁達瑞，在漢來飯店金龍廳演講，為大罷免增溫。（台灣南社提供）

    台灣南社邀請聯電創辦人曹興誠、旅美教授翁達瑞，在漢來飯店金龍廳演講，為大罷免增溫。（台灣南社提供）

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