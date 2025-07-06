大罷免一定大成功 港湖除銹志工：讓世界聽見台灣囝仔反共聲音

反共護台志工聯盟昨舉行「雙北串騎青鳥冬鹿．集結濟南路！」活動。（資料照，記者田裕華攝）

2025/07/06 18:58

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免首波投票將於7月26日舉行，雙北罷團5聯合舉辦大車掃、罷免是愛晚會盼衝刺罷免同意票。罷免國民黨立委李彥秀團體「港湖除銹」志工史努比今日受訪時表示，在昨日的車掃活動中，令他感到滿滿的力量與信心，他們要讓全世界都看到、聽到勇敢的台灣囝仔，反共的聲音，大罷免一定大成功。

志工史努比回顧，昨天的路線從南港捷運後山埤站出發，一開始就有近10組的民眾加入，都是看到他們官方帳號的宣傳得知消息而來，要陪他們一起機車遊行掃街，總共約20組的志工，有三分之二騎完全程，晚上還繼續留下來參加晚會。

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史努比透露，沿途不管是偏藍或偏綠的台北市各區，民眾向他們比讚、揮手、對著車隊說加油，還有停下腳步等在路邊迎接車隊、幫車隊錄影拍照的選民們，都比大喊不同意、比倒讚的民眾更多，就他的觀察，認同的民眾大約是反對民眾的2至2.5倍。

「有些區域的民眾，更像是約好了一般，在路邊聚集，等著車隊經過，並對著隊伍拍照、錄影與揮手。」史努比感慨地說，經過昨天，整個車隊收到許多民眾的鼓勵與善意，讓他們更有信心繼續每天的行動，包含站路口、掃街、追垃圾車等。

史努比認為，這場行動不只行使憲法賦予的公民權，更是展現台灣人的勇敢與決心，要讓全世界都看到也聽到台灣人反共的聲音，讓全世界看到勇敢的台灣囝仔，會再一次向全世界證明愛惜保護台灣的決心，這次台灣人民的聲音會響徹雲霄。

此外，史努比也提到，他要感謝台北市與新北市的交通大隊，以及車隊經過各轄區分局的警察同仁們，當車隊經過路口、需要轉彎，都是辛苦的人民保母們，幫他們開路、維持交通安全與秩序，讓這場活動可以安全順利的完成。

史努比說，當車隊在各區接壤後前行，而警察同仁們一樣在路邊準備，隨時錄影紀錄、經過不同區域，都有警方的加入或離開車隊，幫忙維持秩序與安全，在隊伍中看到警察們的協助，真的很感動，這場活動志工很辛苦的騎了5個多小時，警察同仁們也同樣辛苦陪伴著，確保活動安全順利。

「謝謝參與的每一位志工、民眾與警察同仁們！」史努比強調，晚間「罷免是愛」晚會現場的民眾，坐的密密麻麻看不到盡頭、還有站在旁邊的志工與民眾。他們的熱情、友善與鼓勵，是對罷免團體最大的支持與鼓勵，讓他們更有信心往前衝，有滿滿能量可以努力衝刺剩下的20多天，大罷免一定大成功。

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