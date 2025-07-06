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    大罷免20天最後衝刺 雙和罷團：全力以赴宣傳投同意

    距離大罷免投票日只剩20天，雙和罷團全力宣傳投同意票。（記者陳奕劭攝）

    距離大罷免投票日只剩20天，雙和罷團全力宣傳投同意票。（記者陳奕劭攝）

    2025/07/06 18:03

    〔記者陳奕劭／新北報導〕藍委大罷免投票將於7月26日登場，發起罷免國民黨籍新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的「雙和罷團」今天（6日）在中和區四號公園舉辦「罷免發聲，週末開講」。雙和罷團陸戰隊隊長Kevin指出，政治情勢會一直變化，這非他們能控制，罷團會在剩下20天全力以赴，宣傳投同意票。

    立委林德福、張智倫回應，目前正勤跑基層宣傳政績，懇請永和區、中和區鄉親7月26日出門投票，投下不同意罷免。

    雙和罷團昨天（5日）在「雙北串騎青鳥冬鹿」展示全新罷免主視覺為「廉恥」，廣獲民眾好評。Kevin表示，「廉恥」主視覺訴求感到不好意思的淺藍選民出門同意罷免，他們的立場並不是要徹底毀滅國民黨，而是期盼透過罷免，促使國民黨成為一個懂得廉恥的政黨。

    近日支持同意罷免民眾的意願似乎有所浮動，Kevin指出，政局情勢本來就一直在變化。距離投票日還有20天，身為公民的責任，就是要繼續向民眾宣傳同意罷免。剩下20天內政局可能發生新的變化，這是公民團體比較難以掌握的部份，他們也只能盡力而為，罷團會繼續努力，與大家全力以赴，宣傳投同意罷免。

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