回汐止發高麗菜遭阿姨痛罵「賣國通匪」！ 黃國昌尷尬反應曝光...

黃國昌被民眾飆罵「賣國通匪」。（圖翻攝自民眾之聲YT）

2025/07/06 19:13

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌今天（6日）率領黨公職到新北汐止橫科市場「發高麗菜」，與在地鄉親搏感情。沒想到過程中竄出一位阿姨對著黃國昌破口大罵「賣國通匪」，黃國昌尷尬反應掀起網友熱議！

民眾黨舉辦一系列「民眾送菜啦」活動，今天來到黃國昌老家，同時也是其昔日選區汐止。黃國昌在新北市黨部主委周台竹、他的汐金萬服務處主任陳語倢等黨公職陪同下到汐止橫科市場發高麗菜，民眾黨官方YT也同步開直播。

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不料過程中出現一位阿姨，對著黃國昌破口大罵：「黃國昌，賣國通匪！和傅崐萁（國民黨立院黨團總召）一起賣國！……」，這位阿姨連珠炮對著黃國昌飆罵數十秒，但有疑似民眾黨支持者或黨工在旁故意亂吼亂叫，完全蓋過阿姨的聲音，以致於後半段內容聽不出來。最後該名阿姨被白營的人推離現場。至於黃國昌遇到此一狀況後秒露出尷尬笑容，對著阿姨的方向說「沒關係啦，謝謝……」，接著繼續發高麗菜。

該直播片段隨即被轉傳到Threads上掀起熱議，「黃一直都蠻嗆的，但這麼被說不敢反駁，是因為還真的沒什麼好反駁的」、「工作人員對著老百姓大吼，確定這樣是好的嗎？」、「怎麼不敢噴口水咆哮？」、「無恥之人還笑的出來」、「這樣叫人中呂布？」、「真佩服這位阿姨的勇氣」、「人前假笑，國會作亂，賣國求榮」、「旁邊那個是在吹狗螺？」

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