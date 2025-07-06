為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    網紅皮筋兒力挺雙和大罷免 終結親中賣台政治文化

    網紅皮筋兒強調，她們不是針對某位立委，而是終結背後親中、濫權、賣台的政治文化，罷免不是仇恨，而是一種責任。（記者陳奕劭攝）

    網紅皮筋兒強調，她們不是針對某位立委，而是終結背後親中、濫權、賣台的政治文化，罷免不是仇恨，而是一種責任。（記者陳奕劭攝）

    2025/07/06 17:24

    〔記者陳奕劭／新北報導〕藍委大罷免將於7月26日登場，發起罷免國民黨籍新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的「雙和罷團」今天（6日）在中和區四號公園舉辦「罷免發聲，週末開講」，網紅皮筋兒強調，她們不是針對某位立委，而是終結背後親中、濫權、賣台的政治文化，罷免不是仇恨，而是一種責任。

    立委林德福、張智倫回應，目前正勤跑基層宣傳政績，懇請永和區、中和區鄉親7月26日出門投票，投下不同意罷免。

    雙和罷團今天在中和區四號公園舉行「罷免發聲，週末開講」，網紅皮筋兒到場聲援，吸引十數位觀眾到場圍觀，演講氣氛熱絡，眾人齊發聲「罷免投同意，反共更有力」。

    皮筋兒表示，張智倫去年與傅崐萁一同見中共的王滬寧，他們去見中共對台統戰的核心操盤手，請問台灣的安全被擺在哪裡？這種行為無異於在褻瀆中華民國一貫堅持的反共立場。有人會反駁，張智倫在內政委員會出席，不算問政認真嗎？但張智倫站在砍掉民防、租屋補貼的一方，他的質詢不但沒有替人民解決問題，反而製造不信任、帶風向，甚至挑動社會對立。

    她指出，林德福在2019年杯葛台灣採購F-16V戰機預算，這是因應中共軍機擾台、保護空防的重要案子，但他卻說「這是留給子孫的大撒幣」，去年更是配合藍白聯手，護航國會擴權，結果反被大法官宣告違憲，凡事只顧黨意不顧民意。

    皮筋兒強調，罷免是捍衛價值，正是終結背後親中、濫權、賣台的政治文化，立委絕不該是橡皮圖章。

    皮筋兒強調，立委絕不該是橡皮圖章。罷免正是為了終結背後親中、濫權、賣台的政治文化。（記者陳奕劭攝）

    皮筋兒強調，立委絕不該是橡皮圖章。罷免正是為了終結背後親中、濫權、賣台的政治文化。（記者陳奕劭攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播