網紅皮筋兒力挺雙和大罷免 終結親中賣台政治文化

網紅皮筋兒強調，她們不是針對某位立委，而是終結背後親中、濫權、賣台的政治文化，罷免不是仇恨，而是一種責任。（記者陳奕劭攝）

2025/07/06 17:24

〔記者陳奕劭／新北報導〕藍委大罷免將於7月26日登場，發起罷免國民黨籍新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的「雙和罷團」今天（6日）在中和區四號公園舉辦「罷免發聲，週末開講」，網紅皮筋兒強調，她們不是針對某位立委，而是終結背後親中、濫權、賣台的政治文化，罷免不是仇恨，而是一種責任。

立委林德福、張智倫回應，目前正勤跑基層宣傳政績，懇請永和區、中和區鄉親7月26日出門投票，投下不同意罷免。

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雙和罷團今天在中和區四號公園舉行「罷免發聲，週末開講」，網紅皮筋兒到場聲援，吸引十數位觀眾到場圍觀，演講氣氛熱絡，眾人齊發聲「罷免投同意，反共更有力」。

皮筋兒表示，張智倫去年與傅崐萁一同見中共的王滬寧，他們去見中共對台統戰的核心操盤手，請問台灣的安全被擺在哪裡？這種行為無異於在褻瀆中華民國一貫堅持的反共立場。有人會反駁，張智倫在內政委員會出席，不算問政認真嗎？但張智倫站在砍掉民防、租屋補貼的一方，他的質詢不但沒有替人民解決問題，反而製造不信任、帶風向，甚至挑動社會對立。

她指出，林德福在2019年杯葛台灣採購F-16V戰機預算，這是因應中共軍機擾台、保護空防的重要案子，但他卻說「這是留給子孫的大撒幣」，去年更是配合藍白聯手，護航國會擴權，結果反被大法官宣告違憲，凡事只顧黨意不顧民意。

皮筋兒強調，罷免是捍衛價值，正是終結背後親中、濫權、賣台的政治文化，立委絕不該是橡皮圖章。

皮筋兒強調，立委絕不該是橡皮圖章。罷免正是為了終結背後親中、濫權、賣台的政治文化。（記者陳奕劭攝）

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