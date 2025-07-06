共軍登陸艦出沒基隆外海、中國片面啟用W121航路 官員：極限施壓

中國民航局今天宣布，將啟用M503航路W121銜接線，引發外界關注。（資料照）

2025/07/06 17:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國民航局今天宣布，將啟用M503航路W121銜接線。近日也有中共解放軍「072A大型坦克登陸艦」，首度出現在台灣北部基隆外海巡航；知情官員今天受訪分析，這是極限施壓一環，但中共軍機艦擾台的軍事威脅，遠比W121航路威脅更大。

對於W121航路將啟用，中國國台辦稍早宣稱，此一舉措是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，「對兩岸民眾都有利」。

請繼續往下閱讀...

我方官員表示，W121「由西向東」航路是民航機在飛的，W121比起W122、W123距離台灣更遠，中國軍機艦每天不斷擾台，都比這些航路壓得更近，實際軍事威脅是比民航來得更大。

官員指出，中共宣布啟動W121銜接線，等於片面改變現狀，也違背過去兩岸協商的承諾。因W121距離較遠，比較沒有飛安問題，所以今天陸委會新聞稿沒有嚴正譴責，只是表達遺憾，因為M503航路問題，兩岸本來就應該好好協商。

據形容，有惡鄰居每天拿瓶子等武器上門威脅，今天只是在遠處放個鞭炮，雖然都是負面的，但我們不會馬上就要怎樣。反而要注意的是，中國每天軍機艦擾台，已國家安全構成的威脅。

「緩解有關地區航班增長壓力，這些只是藉口！」官員說，W121與兩岸航路無關，畢竟中國民航航班尚未恢復疫情之前，根本沒有航運壓力要調整，這件事就是中共想這樣做，隨便找一個藉口。

官員透露，中共去年啟用的W122、W123航路，飛行班次其實不多，這次W121航路啟用後，相關單位會持續關注。中共這種片面升高台海情勢的作為，只是在製造不安，一點貢獻都沒有。

對於中共大型登陸艦在台灣北部外海出沒，他強調，這些都是極限施壓、步步進逼，兩棲作戰的登陸艦、中國海警船等等，這些都是對施壓脅迫，不斷在給台灣壓力，我方不會因為這些動作而暴跳如雷，政府會審慎應處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法