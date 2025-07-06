轟國民黨立委違約、跳票 罷團籲「甲方」台灣人挺身投同意票

「板橋大刪元」發言人莫莉Molly（右2）。（資料照）

2025/07/06 17:04

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免7月26日首波投票倒數，公民團體、國民黨雙方如火如荼地展開造勢，力求爭取民眾支持。罷團幹部Molly今日受訪時以「合約精神」為例點出，國民黨立委在2024年與台灣人簽訂合約並成功當選，卻在這一年來通通跳票，仍繼續領著納稅錢，呼籲身為甲方的台灣選民，站出來投下同意票，換掉嚴重違約的國民黨。

罷免國民黨立委葉元之團體「板橋大刪元」發言人莫莉Molly指出，本次大罷免並非是以哪一區或者是哪幾區做精準罷免，這次就是力圖要改變台灣現在的國會結構，而國會結構的改變就是賴於公民去修正上一次投票的錯誤，民主政體的國家本來就可以犯錯，犯錯改就好了。

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國民黨2024年與選民訂了一個契約，原以為他們會履行契約，卻通通跳票，繼續領台灣人的錢。Molly舉例，大家怎麼可以容忍他們在違約後，繼續領台灣人的錢（納稅錢），千萬不能容忍，國民黨這樣乙方，如此欺負甲方（台灣選民）。

Molly呼籲，大家一定要站出來執行甲方該有的義務跟權利，換掉這個期中違約的乙方國民黨，「用我們的行動然後投出同意罷免，換掉違約的國民黨。」

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