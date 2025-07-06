「山除薇害」控布條又遭檢舉拆除 王鴻薇的也下架

「山除薇害」敞開巨型布條。（記者方賓照攝）

2025/07/06 16:30

〔記者董冠怡／台北報導〕罷免台北市藍委王鴻薇的「山除薇害」6月時懸掛於松山區南京東路五段的一處罷免看板，因遭人檢舉拆除；罷團今表示，上週於南京東路五段23巷7弄的建案外牆、王鴻薇廣告旁，上架另一面布條，但不到一天就被檢舉拆除。記者下午實地走訪時，該處牆面僅有建商的廣告，包含王鴻薇的在內都已下架。

「山除薇害」表示，4日早上約9時許，上架國民黨資深黨員黃燈煌的海報，內容寫到北松山、國民黨員力挺罷免，「捍衛民主自由，下架紅色內應，守護幸福家園，人人都有責任」、「入黨六十年老黨員：跑到中國大陸去的傅崑萁們，你敢講你是中華民國的立法委員嗎？下架親共立委、票投同意罷免」，未料下午5點左右被檢舉拆除，令人錯愕。

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罷團也在今天的記者會上，以人肉接力打開巨型布條，並高喊「幫被拆看板找新家！」呼籲民眾持續關注「山除薇害」看板和布條數量，一起關注罷團曝光聲量，並且加入看板、布條捐贈行列。

台北市建築管理工程處回應，本市建築工程依《臺北市建築工程樣品屋及臨時廣告管理辦法》第十條規定，不得設置與工地無關之廣告，本案同時設置不同立場的非工地相關廣告，經媒體披露後，建管處提醒工地相關規定，工地也都已自行移除。

罷團「山除薇害」上週五上架力挺罷免布條，就在藍委王鴻薇的看板隔壁。（「山除薇害」提供）

罷團、王鴻薇廣告皆已撤下，換成建設公司看板。（記者董冠怡攝）

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