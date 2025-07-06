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    「妃妃鐵馬隊」挺進新北力挺5罷團 掛旗催票籲726投同意罷免票

    「妃妃鐵馬隊」今日下午抵達新北市淡水區，與「罷洪！刻不容楷」志工車隊不畏烈日，穿梭於淡水的大街小巷。（圖由「罷洪！刻不容楷」提供）

    「妃妃鐵馬隊」今日下午抵達新北市淡水區，與「罷洪！刻不容楷」志工車隊不畏烈日，穿梭於淡水的大街小巷。（圖由「罷洪！刻不容楷」提供）

    2025/07/06 17:27

    〔記者羅國嘉／新北報導〕為聲援罷免國民黨立委選區，民進黨立委陳亭妃3日宣布組成「顧台灣護民主妃妃鐵馬隊」。今（6）日「妃妃鐵馬隊」下午抵達新北市淡水區，與「罷洪！刻不容楷」志工車隊不畏烈日，穿梭於淡水的大街小巷，以車掛旗宣傳方式將罷免訴求深入社區，並呼籲民眾7月26日出門投「同意票」。

    由陳亭妃組成的「妃妃鐵馬隊」今天聲援新北5罷團，但因為中度颱風「丹娜絲」來襲，昨晚台南市等縣市宣布停班停課，所以陳亭妃說「必須回台南選區，隨時了解風勢、雨勢的變化狀況，協助民眾做第一時間的應變。」不過鐵馬隊仍持續應援一早從板橋出發聲援「板橋大刪元」後，接續聲援雙和「倫刪立舒」、「無獻清林」及新店「拔羅波」，下午則到淡水力挺「罷洪！刻不容楷」，最後再到汐止挺「齊心斷翔」。

    參與車隊的罷免志工在車上懸掛「726投票」與「投同意罷免票」旗幟，沿途向路人揮手致意，即便戶外炎熱仍呼籲民眾踴躍前往投票，「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔表示，此舉是捍衛台灣民主的重要行動，將罷免的訊息直接帶進社區鄰里，提升了選民對投票日的關注度，且此次活動不僅具備宣傳功能，更象徵著一股純粹的「愛台灣之心」，志工們盼能喚起更多選民對民主價值的重視，在投票日當天踴躍表達立場，實踐人民的監督力量。

    「妃妃鐵馬隊」今日下午抵達新北市淡水區，與「罷洪！刻不容楷」志工車隊不畏烈日，穿梭於淡水的大街小巷。（圖由「罷洪！刻不容楷」提供）

    「妃妃鐵馬隊」今日下午抵達新北市淡水區，與「罷洪！刻不容楷」志工車隊不畏烈日，穿梭於淡水的大街小巷。（圖由「罷洪！刻不容楷」提供）

    「妃妃鐵馬隊」今日下午抵達新北市淡水區，與「罷洪！刻不容楷」志工車隊不畏烈日，穿梭於淡水的大街小巷。（圖由「罷洪！刻不容楷」提供）

    「妃妃鐵馬隊」今日下午抵達新北市淡水區，與「罷洪！刻不容楷」志工車隊不畏烈日，穿梭於淡水的大街小巷。（圖由「罷洪！刻不容楷」提供）

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