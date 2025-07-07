柯文哲救出來會回歸黨主席嗎？小草靈魂拷問 黃國昌瞬間當機！

黃國昌近日開直播被小草「靈魂拷問」柯文哲若出來能否回歸黨主席時的反應，引發網友熱議。（資料照）

2025/07/07 00:02

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲因涉京華城、政治獻金假帳等案遭起訴並羈押，接任主席大位的黃國昌屢次率全黨上下和支持者包圍北檢、北院抗議，營造出積極想救柯文哲的氛圍，卻被部分名嘴酸「其實根本不想讓阿北出來」。近日黃國昌在直播時就被問到假設柯文哲出來了，是否會回歸黨主席，黃國昌當下直接卡住結巴，引發網友熱議。

黃國昌前天（4日）在其YouTube頻道開直播，回應觀眾發問環節，一名小草提問：「如果救回柯前主席，他會回歸主席嗎？」，黃國昌當下回應「我要救出來，我就……我就……」，沒想到回答到一半「當機」，結巴了一會後，黃國昌抬頭，眼神看向遠方若有所思。

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黃國昌似乎意識到自已這邊卡住很可能被外界拿來大作文章，馬上解釋稱：「不管是用求的，還是用強迫的，我剛剛卡住是因為我腦袋裡面在回想一件事情，我在想我有辦法強迫阿北嗎？我也不知道，不管是用求的，還是用硬的，不知道，我腦袋一直在想說到底有什麼硬手段可以對付他，我當然希望他回來接黨主席，這樣子我就不用搞得這麼累了。」

不過該直播片段馬上被分享到Threads上掀起熱議，「所以他有回答問題嗎？」、「他在心裡暗笑，學法的都知道阿北貪污關定了」、「觀察國蔥這麼久，他結巴思考停頓就是說謊的起手勢」、「笑瘋，那個停頓，他的權力慾望，居然強過他演戲的技巧」、「為什麼是『我』求或強迫啊？一個政黨的黨主席是你一個人決定的？這個黨的運作邏輯到底？」、「那個停頓他彷彿思考了整個宇宙」、「宋高宗跟黃國昌都知道宋徽宗絕對不能回來」。

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