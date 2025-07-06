藍委批林右昌颱風挺罷免 卓冠廷反嗆：盧秀燕淹水還北上掃街

台中市長盧秀燕（左二）昨到基隆奠濟宮參香，呼籲民眾反罷免。（資料照）

2025/07/06 16:59

〔記者陳昀／台北報導〕丹娜絲颱風逼近，國民黨立委吳宗憲質疑民進黨動員鄉親參與「護國大遶境」，並點名批評民進黨秘書長林右昌稱「防颱跟罷免不衝突」像是地方父母官該說的話嗎？民進黨發言人卓冠廷反擊說，請問是在罵盧秀燕嗎？颱風還沒來，台中淹大水，盧秀燕卻北上掃街，這時國民黨居然在罵沒有在當行政首長的林右昌，這種又笨又壞的政黨堪稱台灣奇景。

卓冠廷指出，台中市不是第一次面對這樣的大雨或颱風，請問一下為什麼從禮拜五晚間開始，台中西屯文心路、中港路就開始狂淹大水？台中市平時除了幫盧秀燕擦脂抹粉、準備鬥爭朱立倫、爭取選總統以外，有沒有做你們市政的準備？最基本的清淤工作有沒有做？

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卓冠廷說，台中淹大水時盧秀燕跑去哪裡了？北上掃街去了，遇到車禍還狂做新聞，被罵翻才緊急跑回台中演勘災。而國民黨立委吳宗憲此時竟然還發文批評林右昌，理由是民主進步黨的「黨工」在颱風前來之際，動員去協助東部的公民罷免行程。

卓冠廷質疑，吳宗憲有膽量對政黨「黨職」人員含血噴人，卻不敢對身為「公職」的台中市長還消失去跑反罷免行程的盧秀燕指教兩句？可笑的雙標，無知的最高標，「市長換人空氣換新？市長換人7年換來台中淹大水才對。來啦，大家來看一下，下週什麼時候發布盧秀燕第一名好棒棒民調啦。順道噴一下，吳宗憲真的是一個爛立委！」

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