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    中國啟用W121銜接線 沈伯洋：灰色地帶襲擾 陳冠廷：包裝民航合法化發動法律戰

    中國民航局今早宣布，將啟用M503航路W121銜接線。（資料照）

    中國民航局今早宣布，將啟用M503航路W121銜接線。（資料照）

    2025/07/06 15:46

    〔記者黃靖媗／台北報導〕中國民航局今（6）日上午宣布，將啟用M503航路W121銜接線。民進黨立委沈伯洋表示，中國試圖以灰色地帶襲擾搭配認知作戰，藉機讓我國政府陷於不利；立委陳冠廷也指出，中國藉「民航合法化」的包裝，發動法律戰與灰色地帶壓力，企圖進一步削弱台海中線與我國主權認知。

    沈伯洋受訪表示，政府單位應儘速與中方協商，中國宣布啟用W121銜接線是一種灰色地帶襲擾，並為國內親中組織助攻，塑造「我們的政府都不溝通」的形象，以灰色地帶襲擾搭配認知作戰，讓政府陷於不利，也讓親中組織有話可說。

    沈伯洋指出，中國當然會以紓解航線、減輕壓力等理由操作灰色地帶襲擾，就像中國軍艦容易偽裝成一般船隻，軍機也可能會偽裝成一般的民用機；雖然我軍要分辨民用機與軍機並不困難，現階段在軍事方面影響不大，但中國會一再地「往前推一點」，步步進逼。

    民進黨立委陳冠廷也認為，中國片面啟用緊貼中線的W121銜接線，等同把民航光點壓上台海前線，不但把我方戰情中心的預警反應時間壓縮，也藉由「民航合法化」的包裝，發動法律戰與灰色地帶壓力，企圖進一步削弱台海中線與我國主權認知。

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