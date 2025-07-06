中國啟用W121航路迫近中線 林憶君：動機不明令人擔憂

中國民航局今早宣布，將啟用M503航路W121銜接線。（資料照）

2025/07/06 15:41

〔記者林哲遠／台北報導〕中國民航局今天上午宣布，將啟用M503航路W121銜接線，此舉將使共機航路靠近海峽中線；中國國台辦聲稱，此一舉措是為緩解有關地區航班增長壓力「對兩岸民眾都有利」。民眾黨立委林憶君表示，兩岸運輸量尚無需新增航線來紓解人潮，但陸方真正目為何，呼籲陸委會儘快和陸方展開溝通，積極爭取M503航線向西移動，以確保我國國防及飛行安全。

林憶君指出，中方此舉除了想展示其在台灣海峽的領導性外，更顯示出台海兩岸問題，從賴清德總統上任到現在，完全沒有良好的互動關係，著實令全民擔憂不已。

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林續指，位於台灣海峽中線西側的M503航路，是中國2015年1月在未與台灣協商下，就自行片面宣布劃設的航線，當時就因為軍事安全重大疑慮而引發台灣強烈抗議，所幸經協調後，同年3月該航路向西移動6海哩，實屬在兩岸關係處理上成功協調的案例。

林憶君批評，在民進黨上任後，中方在未與台灣協商下片面啟用M503航路南往北飛行，並同時啟用W122、W123航路，如今更啟用W121航路，顯見賴政府迄今仍未有與中國擁有良好的溝通管道，才導致兩岸關係越顯惡化。

賴政府上台至今，選擇用「抗中保台」，與中國不但不交流又不溝通，每天選擇用「隔空喊話」的方式，根本就無法有效改善兩岸緊張關係。林憶君呼籲，執政黨應主動遞出橄欖枝，與陸方協調溝通，若再不作為，恐怕只會讓中國愈加恣意妄為，這絕非台灣百姓之福。

林憶君強調，中共在未有實際運輸量過載就新增一條由東西向的航線，其動機不明，對岸每新增一條東西向航線，台灣領空勢必就多一層風險，執政黨應積極與陸方協調，確認新增航線的必要性與動機，並同時應該爭取M503航線向西移動，找到在兩岸能和平互動最好的平衡點。

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