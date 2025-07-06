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    馮光遠談羅智強反罷免新書「忍笑差點內傷」 狠酸之後可以去選里長

    國民黨立委羅智強出版反罷新書，被作家馮光遠狠狠嘲弄。（圖擷自羅智強臉書）

    國民黨立委羅智強出版反罷新書，被作家馮光遠狠狠嘲弄。（圖擷自羅智強臉書）

    2025/07/06 16:33

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市第6選區（大安、文山）立法委員羅智強，近來出版「反罷免」新書《護民主・反惡罷──100萬步走大安》．長居於大安區32年之久的作家馮光遠，看完書中內容後忍笑忍到差點內傷，狠酸羅智強之後應該去選里長才對。

    馮光遠指出，羅智強此書其實是由他臉書文字重新整理而成的，全書194頁且每頁8行、每行23字，算起來只有3萬多字，連罷羅團體「大安強強滾」二階段送出的連署書數量3萬6398份，都比羅智強書籍的字數還多。

    馮光遠感嘆，自己身為文字工作者，真的很難想像這種書竟然1本要價500元，讓他不禁想起台灣作家楊双子《臺灣漫遊錄》英譯本榮獲美國國家圖書獎，中文原版書售價也才380元，真不知道羅智強怎麼敢賣那麼貴。

    至於《護民主・反惡罷──100萬步走大安》的內容，馮光遠透露就是在寫羅智強走路過程中碰到一些人、看到一些景、想到一些事的流水帳，比如羅智強有次龍淵里遇到小吃店老闆娘反映路燈壞了，就要求辦公室聯繫相關單位，讓馮光遠直呼羅智強乾脆去選里長算了。

    馮光遠指出，書中〈守護醫護天使〉的篇目裡，講的是羅智強碰到離職護理師的事情，讓人以為可以看到羅智強關於醫療問題的專業討論，沒想到竟然充斥著羅和一群媽媽們的感性對話，以及媽媽們多崇拜他的內容，完全展現出羅智強自我感覺良好的人格特質。

    馮光遠說，在〈六英雄保金，我出！〉的篇章裡，羅智強將檢方針對連署造假的搜索行動抹成「根本不是為了連署案」，真正的目的是為了「刺探羅智強辦公室的運作細節」，彷彿自己的日常運作隱藏著什麼天大的機密一樣，讓人看了啼笑皆非。

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