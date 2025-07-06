為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國片面啟用W121航路 軍事專家：影響台灣空防

    中國今宣布將啟用M503航路W121銜接線。國防院戰略與資源所所長蘇紫雲受訪指出，中國目的為進一步壓縮象徵台灣主權及管理權的台北飛航情報區。（資料照）

    中國今宣布將啟用M503航路W121銜接線。國防院戰略與資源所所長蘇紫雲受訪指出，中國目的為進一步壓縮象徵台灣主權及管理權的台北飛航情報區。（資料照）

    2025/07/06 14:13

    〔記者黃靖媗／台北報導〕中國2015年在台灣海峽中線西側新劃設M503航路，該航路位置逼近海峽中線及敏感空域，中國民航局今（6）日上午宣布，將啟用M503航路W121銜接線。軍事專家今受訪指出，中國目的為進一步壓縮象徵台灣主權及管理權的台北飛航情報區，此舉也凸顯中國單邊主義對區域造成的危險。

    國防安全研究院戰略與資源所所長蘇紫雲受訪指出，M503航路距離台海中線僅有6英里，一旦飛機在空中發生天氣或機械因素需要偏航時，台北飛航管制區只有30秒能夠應對，對雙方的民航都是危險的。

    蘇紫雲表示，W121銜接線的啟用將壓縮我國防空空間，對國軍防空會有影響；中國外交部發言人與國台辦早就不承認台海中線，如今啟用W121銜接線，是為了進一步壓縮台北的飛航情報區。國際民航組織（ICAO）雖然沒有承認台灣，但台北的飛航情報區仍存在，也像徵台灣的主權及管理權。

    蘇紫雲指出，依據時任中國國務院總理李克強2015年發布的報告，中國方面其實還有56%的空域未被利用，因此劃設M503航路就是在刻意影響、壓縮台灣空間，中國從2015年設立M503航路，到2018年將M503航路變更為雙向航路，一直到2024年及今年分別啟動W121、W122、W123銜接線，都凸顯中國單邊主義對區域造成的危險。

    蘇紫雲指出，中國不僅透過軍機、軍艦、公務船對台進行灰色地帶襲擾，這種劃設航路，不合理擴張航空空間的作法也是灰色地帶襲擾的一種，且違反國際民航組織相關飛安規定。

    面對中國再度單方面劃設航路，蘇紫雲認為，我國除了應要求中國負起責任，與台北飛航情報區進行事務性對話，也應訴求國際，此事也凸顯台灣加入國際民航組織的必要性及正當性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播