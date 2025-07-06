中國片面啟用W121航路 軍事專家：影響台灣空防

中國今宣布將啟用M503航路W121銜接線。國防院戰略與資源所所長蘇紫雲受訪指出，中國目的為進一步壓縮象徵台灣主權及管理權的台北飛航情報區。（資料照）

2025/07/06 14:13

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國2015年在台灣海峽中線西側新劃設M503航路，該航路位置逼近海峽中線及敏感空域，中國民航局今（6）日上午宣布，將啟用M503航路W121銜接線。軍事專家今受訪指出，中國目的為進一步壓縮象徵台灣主權及管理權的台北飛航情報區，此舉也凸顯中國單邊主義對區域造成的危險。

國防安全研究院戰略與資源所所長蘇紫雲受訪指出，M503航路距離台海中線僅有6英里，一旦飛機在空中發生天氣或機械因素需要偏航時，台北飛航管制區只有30秒能夠應對，對雙方的民航都是危險的。

請繼續往下閱讀...

蘇紫雲表示，W121銜接線的啟用將壓縮我國防空空間，對國軍防空會有影響；中國外交部發言人與國台辦早就不承認台海中線，如今啟用W121銜接線，是為了進一步壓縮台北的飛航情報區。國際民航組織（ICAO）雖然沒有承認台灣，但台北的飛航情報區仍存在，也像徵台灣的主權及管理權。

蘇紫雲指出，依據時任中國國務院總理李克強2015年發布的報告，中國方面其實還有56%的空域未被利用，因此劃設M503航路就是在刻意影響、壓縮台灣空間，中國從2015年設立M503航路，到2018年將M503航路變更為雙向航路，一直到2024年及今年分別啟動W121、W122、W123銜接線，都凸顯中國單邊主義對區域造成的危險。

蘇紫雲指出，中國不僅透過軍機、軍艦、公務船對台進行灰色地帶襲擾，這種劃設航路，不合理擴張航空空間的作法也是灰色地帶襲擾的一種，且違反國際民航組織相關飛安規定。

面對中國再度單方面劃設航路，蘇紫雲認為，我國除了應要求中國負起責任，與台北飛航情報區進行事務性對話，也應訴求國際，此事也凸顯台灣加入國際民航組織的必要性及正當性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法