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    跳「大展鴻圖」遭出征？ 民進黨揭醜化青鳥「資訊操作組合拳」

    館長陳之漢日前到自強隧道前跳「大展鴻圖」。（翻攝自臉書）

    館長陳之漢日前到自強隧道前跳「大展鴻圖」。（翻攝自臉書）

    2025/07/06 12:59

    〔記者陳昀／台北報導〕遊客在自強隧道拍照被公審、幼幼台跳抖音歌「大展鴻圖」遭批評下架，兩項議題日前掀起網路熱議，民進黨新媒體中心主任阮俊達分析，背後是透過放大醜化青鳥與台派，加上假帳號反串的「資訊操弄組合拳」，可預期726罷免投票還會持續。

    阮俊達分析相關話題的擴散，首先是身分不明的源頭帳號，比如最早在Threads發文公審自強隧道事件的帳號alejet，自我介紹寫著「滯台支那人滾出台灣」，但並沒有任何照片或個人生活資訊，追蹤者也相當稀少，難以辨別實際身分。接著，特定側翼粉專如「政客爽」快速作圖、發文，搭配鮮明且惡意的下標像是「民進黨開啟大獵巫時代」、「青鳥逼遊客刪除照片」，但原始發文帳號，一定等於是青鳥參與者嗎？

    阮俊達指出，後續是特定媒體跟進報導，相關報導的標題包括「女遊客自強隧道拍照『遭青鳥PO網公審』」、「幼幼台大跳『大展鴻圖』影片遭青鳥出征罵到下架了」，再一次地，「青鳥」被刻意放大作為群體的標籤。然後，藍白政治人物接連受訪表態譴責，最後是「館長」跑到自強隧道前跳「大展鴻圖」，痛罵「青鳥吃屎吧」，影片2天累計54萬次觀看，特定媒體跟著再報導一波。

    「這樣的操作，是不是很眼熟？」阮俊達表示，當年從「野草莓」到「太陽花」，也是這樣被刻意放大檢視，加以醜化，潛台詞就是「這是一群不理性、極端反中的暴民」。只不過如今的操作，包含側翼搧風、媒體點火、政客幫腔、網紅助陣、假帳號出沒，是一套更加完整的「資訊操弄組合拳」。

    阮俊達說，在社群網路演算法造成的同溫層效應下，尤其要當心刻意反串的假帳號，所謂的「出征」或「極端言論」，都有可能是被刻意製造或煽動出來的，最近在Threads上，好幾個自稱「台派」、青鳥卻到處引戰的帳號，已陸續被發現是假帳號。

    阮俊達表示，可以預期，罷免投票前，這樣的操作還會繼續下去，可能是放大不知名網友的意見，冠上台派或青鳥標籤，然後飽以組合拳；甚至可能根本就是假帳號帶頭發文，從頭到尾都是刻意的資訊操弄，提醒大家「停、看、聽」，保持自己的獨立思考，並對身分不明的社群帳號保持警覺與懷疑；關於國家安全，有警覺是好事，但也不必過度焦慮；此外，台灣很好，值得台派自信擁抱，儘管把力氣花在推薦更好的事物便是。

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