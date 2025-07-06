批藍白陷權力焦慮反罷 吳思瑤：全力補強罷團組織動員力

罷免攻防熱戰，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今受訪說，民進黨將全力投入補強罷團較為欠缺的組織動員力。（資料照）

2025/07/06 12:47

〔記者謝君臨／台北報導〕大罷免726投票日倒數，國民黨除尋求民眾黨支持，並找來藍營縣市首長共同「反罷」。對於國民黨訴求熱戰以催出不同意罷免票，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今受訪批評，藍白是基於政治權力的結盟，而藍營縣市首長更是陷入權力焦慮。她說，民進黨將全力投入補強罷團較為欠缺的組織動員力，而這次的主力，可能會在縣市黨部和縣市議員，「我們要攻破他們嘛，就是20天的比拚！」

吳思瑤表示，藍白從去年新國會的組成，就一路「藍白合」，這是基於政治權力危害國家的結盟，只是單純為了對抗執政黨。而現在更進一步的，藍白也在公民發起的大罷免行動當中結盟，為了確保其在國會的主導地位，完全是沒有理念、且背離台灣民意的結盟。藍白基於權力的焦慮，怕喪失政治影響力。

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「藍營縣市首長更是進入權力的焦慮。」吳思瑤指出，他們是第二線的，因為明年的選舉已箭在弦上，不管是要尋求連任的，當然要顧好在地立委；圖謀要更上層樓的，例如台中市長盧秀燕，這當然也是其政治能量的展現，因此她當然不會缺席。「藍白合」可以非常篤定會是綿密的合作。

吳思瑤也直言，這次罷免就是催動員率，這涉及每一位當事者政治生命的延續，因此他會使出所有的資源、子彈、人脈，無所不用其極、窮盡一切的權力，大概會是他選舉期間的兩倍、三倍以上。相較之下，對於以公民為主的罷免行動，其基層組織的力道相對較弱，所以在最後一刻，民進黨全部黨公職更要全力投入。

「這次的主力，可能會在縣市黨部和縣市議員。」吳思瑤說，民進黨主席兼總統賴清德所下達的動員令，各縣市一定都是用組織操兵，「在動員率上，當然我們一定要補公民朋友的劣勢，民進黨一定要補強組織作戰最後一道防線，我們要攻破他們嘛，黨團51戰隊我們每個縣市都會去跑，就是拚啦！」

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