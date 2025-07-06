中國片面啟用W121航路 民航局：應依共識與我方溝通

對於中國片面啟用銜接中國內陸與M503航路的W121航路，交通部民航局發表聲明，深表遺憾，要求中方應依2015年共識，儘速與我方展開溝通。（記者蔡昀容攝）

2025/07/06 13:05

〔記者蔡昀容／台北報導〕中國宣布今天（6日）片面啟用銜接中國內陸與M503航路的W121航路，共機將更容易飛抵海峽中線。交通部民航局對此深表遺憾，要求中方應依2015年共識，儘速與我方展開溝通。

對於中國民航部門宣布於今天啟用W121航路，交通部民航局表示深表遺憾，要求中方應依2015年共識，儘速與我方展開溝通。

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民航局表示，依照國際民航組織劃設新航路規範，增、減或修改航路須與途經地區及有關各方協商。2015年3月雙方同意M503航路在實際飛行時，將往中國大陸方向西移6浬，並採由北向南單向航行，W121、W122及W123三條航路不啟用、不實施，何時啟用會經雙方溝通確認。

然而，民航局指出，中國民航部門自2018年1月4日起，在未經溝通情況下，片面開通M503由南向北及W121、W122及W123由東向西飛航，致使我飛航情報區西緣及金、馬終端空域增加作業複雜度及飛安風險。中方又於2024年1月30日片面宣布M503航路不偏西飛航及啟用W122、W123由西向東飛航，使航管困難及飛安風險升高。

民航局表示，中方宣稱啟用W121是為緩解航路壓力，提升運行效率，但目前國際航空旅運尚未恢復疫前水準，民航局對於中國未經溝通逕行啟用W121航路表達遺憾，另為確保台北飛航情報區運作安全，民航局已要求所屬航管單位持續嚴密掌握相關航班飛航狀況等因應措施，並要求中方儘速與我方展開溝通，以確保飛航安全。

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