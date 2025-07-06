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    「基隆絕沛」領銜人發扇被攻擊喊不道歉就告 婦人才道歉

    推動罷免國民黨立委林沛祥的「基隆絕沛」領銜人陳青逸，今天（6日）上午在信義市場發放文宣品時，被毫不相識的婦人攻擊。（記者俞肇福攝）

    推動罷免國民黨立委林沛祥的「基隆絕沛」領銜人陳青逸，今天（6日）上午在信義市場發放文宣品時，被毫不相識的婦人攻擊。（記者俞肇福攝）

    2025/07/06 13:28

    〔記者俞肇福／基隆報導〕第三階段大罷免投票日為7月26日，連日來罷免方與林沛祥各自把握機會宣傳，呼籲基隆人出來投票；罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸今天（6日）上午10點前往信義市場旁空地，發放罷免文宣扇子，一位中年婦女衝向陳青逸動手打人，造成陳青逸右手臂受傷，陳青逸一路追著打人的婦女並開手機錄影，警察據報趕到現場，陳青逸喊提告，婦人才鬆口道歉。這也是罷團「基隆絕沛」推動罷免國民黨立委林沛祥以來，首例被毆打的暴力事件。

    陳青逸在臉書貼文指出，今天（6日）上午10時他一如往常到信義市場外，進行發放文宣品與扇子，向路過民眾發放，突然有一位中年婦人突然衝向他並動手，他用手抵擋，右手皮膚有破皮的小傷口，他並不想理會該婦人，但該婦人仍持續對著他揮舞動手，還試圖快跑離開現場，領銜人只好開啟手機攝影機追著這位婦人，一路追到了信二路161號，等警方出面詢問婦人說明為何出手要傷人。她聽到陳青逸要提告，婦人才向領銜人道歉。

    他呼籲，懇請不同意見的民眾保持理性，志工們也是普通市民，也是血肉之軀，懇請彼此尊重，切勿違法。

    推動罷免國民黨立委林沛祥的「基隆絕沛」領銜人陳青逸，今天（6日）上午在信義市場發放文宣品時，被毫不相識的婦人攻擊。圖為右手被抓傷的傷口。（圖為罷團基隆絕沛提供）

    推動罷免國民黨立委林沛祥的「基隆絕沛」領銜人陳青逸，今天（6日）上午在信義市場發放文宣品時，被毫不相識的婦人攻擊。圖為右手被抓傷的傷口。（圖為罷團基隆絕沛提供）

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