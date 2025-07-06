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    合體賴士葆掃街 趙少康：若大罷免成功會成為惡的循環

    立委賴士葆今（6）日邀請中廣董事長趙少康一同前往南中正區10個里掃街。（記者蔡愷恆攝）

    立委賴士葆今（6）日邀請中廣董事長趙少康一同前往南中正區10個里掃街。（記者蔡愷恆攝）

    2025/07/06 13:18

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕大罷免726投票將近，立委賴士葆今（6）日邀請中廣董事長趙少康一同前往南中正區10個里掃街。趙少康批評，這次大罷免沒有道理，「真的是作孽。」賴士葆認為，若是大罷免成功，將來一年選舉、一年罷免，會成為台灣惡的循環，總統賴清德應負最大責任。

    趙少康質問，賴士葆在立院表現優秀，能見度高，媒體多報導，就叫仇恨值高？他認為，立委審查預算、審查法案是天經地義的事情，並說常常聽到美國國會年度預算沒有通過，甚至不是凍結或是刪除，在川普第一任內就發生三次，造成政府、國家公園、國家圖書館停擺，國防部一半的僱員沒有薪水可以帶回家，「難道當時的美國議員不盡責嗎？他不可以去審查預算嗎？」

    賴士葆表示，「這不像是民主制度；選得不如意、你不滿意、沒有過半，下次再來嘛！」他舉美國總統拜登當作例子，提到拜登當總統時，民主黨在國會內也沒有過半，不過拜登沒有發起無差別的簽署罷免，「這個才是令人痛恨的地方。」

    趙少康也說，不懂民主還亂講民主。他解釋，更大的民主就是更加制衡、監督，更大的民主不是把人家罷免，簡直要被政治學者笑死了。

    趙少康最後呼籲，請中正文山區上次投給賴士葆的選民都出來投票，再給賴士葆一次機會，不要中了民進黨的計。

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