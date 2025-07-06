快閃受天宮舉牌遭譏「北七」 罷團自嘲「認真罷免的北七」

南投罷免立委游顥的罷團前進名間鄉松柏嶺受天宮舉牌，透過「鏡頭君」直播向網友、社群宣傳罷免投票。（「去游除垢」罷團提供）

2025/07/06 12:54

〔記者劉濱銓／南投報導〕隨著罷免投票逼近，南投罷免立委游顥的「去游除垢」罷團，近來積極宣傳罷免投票，昨（5日）晚間10點多，還到全台玄天上帝總廟名間鄉松柏嶺受天宮快閃，透過廟埕最新設置的即時影像「鏡頭君」，向網友、社群宣傳，但卻有網友留言「北七」，讓罷團志工不禁自嘲，「是認真罷免的北七」，因為南投值得更好的立委。

罷團表示，昨晚以突襲快閃方式到松柏嶺受天宮，志工高舉「同意罷免、出來投票」標語，透過廟埕直播向網路社群宣傳，但卻遭網友留言「北七」。

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罷團則自嘲，志工都認為頂著豔陽，宣傳罷免忙了一整天，深夜還要舉牌快閃，確實是「北七」，但志工們甘願當認真罷免的北七，因為南投值得更好的立委。

罷團強調，志工不是因為無聊才來舉牌，是因游顥當選立委後沒有盡責，甚至主張中配6改4，讓中配可依親享健保，以及大砍經費延宕地方發展，新的財劃法更讓南投總預算倒退，影響甚鉅，因此他們一定要站出來宣傳罷免投票，呼籲8月23日投下同意罷免游顥，一舉翻轉南投。

南投罷免立委游顥的罷團在名間鄉松柏嶺受天宮舉牌快閃，卻遭網友留言「北七」。（「去游除垢」罷團提供）

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