中國宣布啟用W121航路銜接線 陸委會批：三度片面違反共識

中國民航局今天上午宣布，將啟用M503航路W121銜接線，陸委會痛批，中方迄今已三度片面違反共識，以單方作為改變現狀。（資料照）

2025/07/06 12:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國民航局今天上午宣布，將啟用M503航路W121銜接線，此舉將使共機航路靠近海峽中線。中國國台辦聲稱，此一舉措是為緩解有關地區航班增長壓力，「對兩岸民眾都有利」。陸委會今日痛批，中方迄今已三度片面違反共識，以單方作為改變現狀。W121也非兩岸航路，何來便利兩岸人員往來之說？

陸委會指出，有關M503航路及其銜接的W121、W122及W123三條航路的運行，兩岸雙方曾於2015年協商達成共識，M503航路僅可向南飛行且須西移6海里，三條銜接航路的啟用需經雙方溝通。

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陸委會批評，中方迄今已三度片面違反共識，完全不尊重雙方共識及台灣民意，以單方作為改變現狀，並增加兩岸及區域不安，該會表達強烈遺憾，並要求中方儘速透過既有機制與我方協商。

陸委會駁斥，中方宣稱W121航路的啟用是為緩解航路壓力，提升運行效率，保障飛安，便利兩岸人員往來等，惟中方國際航空旅運人數尚未恢復到疫前水準，W121也非兩岸航路，何來便利兩岸人員往來之說？相關說法顯不具正當性。當前兩岸及亞太情勢複雜，中方片面作為將升高區域情勢，各方均不樂見，呼籲中方停止相關作為。

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