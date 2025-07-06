誰玷污宗教？傅崐萁參與宮廟遶境站C位 被嗆「大罷免大成功」

國民黨立院總召傅崐萁昨晚參加勝安宮繞境活動，站在C位對民眾揮手遭嗆大罷免大成工。（翻攝楊華美Threads）

2025/07/06 12:35

〔記者王錦義／花蓮報導〕「護國大遶境」4日自花蓮出發宣傳大罷免，花蓮縣議會國民黨團發文強烈批評，指控罷免活動「包裝」成宗教，不僅「褻瀆神明」，也冒犯花蓮鄉親的信仰文化。不過，國民黨立委傅崐萁昨晚參與花蓮宮廟遶境，還站上媽祖陣頭車的C位，對著鄉親熱情揮手，被志工當面嗆「大罷免大成功」；罷團強調，花蓮人無需恐懼，應在7月26日投下罷免同意票。

今年適逢天上聖母王母娘娘降臨勝安宮濟世76週年，恰逢三年一次的「三鄉一市遶境收圓普施法會」，活動於5日、6日展開兩天盛會。昨晚間傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚，參與花蓮勝安宮的遶境活動，只見傅崐萁站在福慈宮天上聖母美崙媽祖陣頭車的C位，對著花蓮的鄉親熱情揮手，沒想到就有民眾對傅崐萁嗆「大罷免大成功！罷免傅崐萁」，人在車上的傅崐萁先是露出尷尬的笑容。

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花蓮縣議員楊華美也在社群上分享尷尬畫面，並發文「昨天傅崐萁才批反共護國大遊行假借神明，今天就自己動員宮廟遊街，超雙標」、「這對夫妻已經進入生存保衛戰」。反共網紅八炯現身留言區嘲諷「這配樂，他是王爺出巡？他是玄天上帝」？。

網友也留言說「遶境淪為政治工具，這不只是褻瀆，更讓人痛心。信仰不該被無良政客玷汙」、「他去拜拜，去參加廟會遊行，都是為國家祈福，其他政治人物去就說人家都是政治帶入宗教，有夠雙標」。

颱風外圍開始影響花蓮南區，不過北區一早還沒下雨，曙光花蓮的志工今早依舊掌握機會，在花蓮市重慶市場外大道站路，高喊7/26一定要投票，明顯的陣風讓志工帶著飄帶晃動著。花蓮縣議員楊華美也在路口宣講，只是隨著雨勢慢慢明顯，隊伍也馬上結束站隊，其他市場的站路宣導也會看雨勢狀況調整。

花蓮縣議員楊華美threads貼文：

國民黨立院總召傅崐萁昨晚參加勝安宮繞境活動，站在C位對民眾揮手遭嗆大罷免大成工。（曙光花蓮提供）

曙光花蓮志工今早趁著還沒下雨前在重慶市場舉牌宣傳罷免日期。（曙光花蓮提供）

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