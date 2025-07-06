藍估選情樂觀 罷團全面升級陸空戰「讓人民看見罷免意義」

對於罷免情勢，罷免國民黨立委洪孟楷志工Sarah表示，他們相信民意才是這場戰役中最堅實、最溫暖的後盾。（資料照）

2025/07/06 12:38

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免7月26日首波三階投票在即，國民黨內評估選情轉趨「樂觀」，只剩下「3+1」席立委列危險名單，包含涂權吉、葉元之、黃建賓3人，再加上鄭正鈐。罷團今日受訪時說，他們不害怕對手的動員，因為他們的力量來自每一位熱愛台灣的公民，這場戰役沒有悲觀的理由，只有全力以赴的決心，將會持續努力，讓更多人看見罷免的意義。

罷免國民黨立委洪孟楷志工Sarah表示，他們並不悲觀，因為相信民意才是這場戰役中最堅實、最溫暖的後盾，對手越是動員、越是抹黑，反而讓更多原本不關心的朋友，開始意識到問題的嚴重性，願意出來投票的比例提升了，不正是代表了台灣公民意識的覺醒嗎，他們有信心，民心向背，會給出最公正的答案。

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「為了在7月26日順利催出每一張同意票，我們將會陸空戰全面升級！」Sarah說明，陸戰上他們會每天早晚更密集的走入每個社區、每個巷弄，舉辦更多小型的客廳會與公開宣講活動，用最真誠的心與每一位鄉親面對面溝通。

Sarah說，他們會細心解釋「中配六改四」、「離島防衛跳票」這些法案，讓大家知道這些是如何一步步影響我們的生活和台灣的未來；同時，志工們也會更強化訓練，讓他們能更溫柔、更有力地傳達「罷免是愛、反共護台」的核心理念。

空戰部分，Sarah補充，他們會製作更多溫馨、有力量的短影音和圖文懶人包，澄清謠言、傳遞真相，「我們會善用社群媒體的力量，讓正確的資訊像溫暖的陽光一樣，照亮每一個角落。」

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