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    中國宣布啟用W121航路迫近中線！ 國台辦扯對兩岸民眾有利

    中國民航局今早宣布，將啟用M503航路W121銜接線；中國國台辦宣稱，此一舉措是為緩解有關地區航班增長壓力，「對兩岸民眾都有利」。（翻攝直播，資料照）

    中國民航局今早宣布，將啟用M503航路W121銜接線；中國國台辦宣稱，此一舉措是為緩解有關地區航班增長壓力，「對兩岸民眾都有利」。（翻攝直播，資料照）

    2025/07/06 12:06

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國片面取消M503航路飛行偏置，使航路靠近海峽中線後，中國民航局今早宣布，將啟用M503航路W121銜接線；中國國台辦宣稱，此一舉措是為緩解有關地區航班增長壓力，「對兩岸民眾都有利」。

    國台辦發言人陳斌華表示，這一舉措是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，「對兩岸民眾都有利」。

    陳斌華指稱，M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是中國民航空域管理的一項常規工作。自M503航線及W122、W123銜接航線啟用以來，總體運行安全平穩，切實改善兩岸航班營運，進一步便利兩岸人員往來。

    M503航路是中國於2015年初，在台灣海峽中線西側新劃設的國際民航航路，因逼近海峽中線及敏感空域，減少台灣空防預警時間，引發台灣官方嚴正反對。

    2024年2月1日，中國民航局取消M503航路「自北向南」飛行偏置，並啟用M503航路W122、W123銜接航路「由西向東」飛行。今日進一步宣布，將啟用M503航路W121銜接線。

    據了解，本次啟用的W121航線，連接浙江東山至M503航路，共機將更容易飛抵海峽中線，將造成台灣空防及國安的壓力。

    中國民航局今早宣布，將啟用M503航路W121銜接線。（資料照）

    中國民航局今早宣布，將啟用M503航路W121銜接線。（資料照）

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