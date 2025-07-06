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    上千民眾湧立院挺罷免！罷團：是對台灣的愛、對民主的渴望

    大罷免7/26首波投票倒數，雙北罷團昨聯合舉辦大車掃、罷免是愛晚會造勢力催罷免同意票。（罷免國民黨立委洪孟楷志工Sarah提供）

    大罷免7/26首波投票倒數，雙北罷團昨聯合舉辦大車掃、罷免是愛晚會造勢力催罷免同意票。（罷免國民黨立委洪孟楷志工Sarah提供）

    2025/07/06 12:13

    〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免7/26首波三階投票倒數，雙北罷團昨聯合舉辦大車掃、罷免是愛晚會造勢力催罷免同意票。罷團志工表示，在車掃與晚會的過程中，她看見了上千名夥伴為他們加油，其眼神透露著對台灣的愛與對民主的渴望，「我們會繼續努力衝刺罷免直到成功，直到為我們的孩子守護住這個美好的家園。」

    罷免國民黨立委洪孟楷志工Sarah指出，這個星期六，「新北一罷洪刻不容楷」度過了充滿感動與力量的一天，包含「雙北串騎青鳥冬鹿」的車掃，以及立法院前的「罷免是愛・反共護台」晚會，讓罷團，真的感受到了前所未有的溫暖與力量。

    Sarah續指，週六的車掃不只是一趟騎行，更是一場與民意的溫暖相遇。說實話，過去在一、二階連署的時候，他們在被誤解、被責罵時，心裡難免有過低潮。但這次，從泰山出發，一路騎到板橋，經過雙和，再與新店的夥伴會合，沿途的景象，真的讓她眼眶泛淚。

    「許多民眾看到我們的車隊，會主動伸出大拇指比讚，甚至高喊加油！」Sarah說，有些人，特地在路線上等他們，對著車隊揮手致意，讓所有志工的疲憊一掃而空。過去所有的辛苦和委屈，在那一刻都化成了動力，看到台灣人民是多麼善良，多麼願意為這塊土地付出，這份來自大家的力量讓她深信，所堅持的是被看見、被理解、被支持的。

    Sarah強調，週六晚會站在立法院前，看著聚集的上千名支持者，那份感動真的難以言喻。每一位挺身而出的群眾眼神中，都透露著對台灣的愛與對民主的渴望。「我們為了共同的價值而聚集，證明了公民的力量是如此巨大，這份集結的溫暖和能量，讓我們更有信心去面對接下來的挑戰。」

    大罷免7/26首波投票倒數，雙北罷團昨聯合舉辦大車掃、罷免是愛晚會造勢力催罷免同意票。（罷免國民黨立委洪孟楷志工Sarah提供）

    大罷免7/26首波投票倒數，雙北罷團昨聯合舉辦大車掃、罷免是愛晚會造勢力催罷免同意票。（罷免國民黨立委洪孟楷志工Sarah提供）

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