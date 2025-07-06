大罷免是國家存亡之戰 沈伯洋：返鄉投票將成為關鍵

民進黨立委沈伯洋今受訪說，在「罷免」與「反罷」均力催投票率的情況之下，返鄉投票將成為關鍵。（資料照）

2025/07/06 11:57

〔記者謝君臨／台北報導〕大罷免726投票日倒數，國民黨除尋求民眾黨支持，並找來藍營縣市首長共同「反罷」，對於國民黨訴求熱戰以催出不同意罷免票，民進黨立委沈伯洋今受訪強調，「這就是一個國家存亡之戰，這不是預測，而是他法案就擺在那。」他認為，在「罷免」與「反罷」均力催投票率的情況之下，「返鄉投票將成為關鍵。」

沈伯洋表示，對罷免方來講，一直以來訴求都很清楚，只是因為資源不夠。罷免方現在就是強調，這是一個台灣未來路線的選擇，因為畢竟藍白之前做過什麼壞事其實大家都知道，但民眾可能比較不知道的是，罷免一旦失敗，它就要開放中國移民、搞一國兩制示範區、癱瘓政府財政，把年改及黨產改回來等。

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「這不是道聽途說，而是它法案就擺在那，要把中國、台灣當作內戰關係，這也都擺在那。」沈伯洋直言，只要罷免失敗，這些法案就全過了，這個國家就毀滅了，這是一個國家要滅不滅的差別而已。罷免團體也很努力的一直在告訴社會大眾，現在的選擇不是罷免單一立委的問題，「而是一個台灣路線選擇的問題，這是國家未來的存亡之戰。」

「我們能夠做的，就是幫罷團炒熱氣氛。」沈伯洋說，因為如果說罷團和國民黨一直催票出來，到時候投票結果趴數會很接近，同意、不同意票數會很接近，那麼在這麼接近的狀況之下，返鄉投票會是關鍵，所以要讓全國的氣氛起來，返鄉投票才會變多，返鄉投票變多，罷團才有機會。

「要讓大家認識到罷免行動的意義。」沈伯洋說，對方一直講說是「惡罷」，是選輸翻桌，根本就不是，這就是台灣未來路線的選擇，現在不是選舉時互相判斷對方的立場，而是他法案就擺在那，「你不罷免他就過了，根本不用預測。」

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