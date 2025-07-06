陳水扁逼問「接班人口袋名單男還是女？」 陳其邁:領袖是自然形成的

陳其邁（左）接受陳水扁（右）預錄的廣播節目專訪。（記者葛祐豪翻攝）

2025/07/06 12:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前總統陳水扁廣播節目「有夢上水」，今天（6日）播出預錄的專訪高雄市長陳其邁內容，阿扁追問他「接班人有沒有口袋名單？是男的還是女的？」，陳其邁澄清說沒有，強調領袖是自然形成的。

陳水扁稱讚陳其邁滿意度是六都之冠，引進台積電投資、亞灣2.0智慧科技創新園區， 招商六都第一、失業六都最低。

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專訪最後，阿扁詢問陳其邁，很多人關心你卸任後的下一步，有人說是當行政院長、有人說進軍總統府；此外，「2026年你也不能繼續選高雄市長了，哪個人是你的接班人，口袋名單是男的還是女的？」

對此，陳其邁舉阿扁過去說過的「做什麼像什麼」，所以做市長要像市長，他任期剩下1年多，一定做好做滿，把事情做好。他過去說2年拚4年，其實做市長比總統還累，以後做什麼是以後的事情；陳其邁也挖苦自己說「我6年選了3次，實在是歹命，要好好珍惜有限的時間!」

針對接班人問題，陳其邁認為，領袖是自然形成的，尤其要選大位的人，人民支持，自然水到渠成；阿扁逼問「你有沒有口袋名單？」陳其邁搖頭兩次說「我沒有!」但這個人一定要阿扁總統覺得不錯，他也感謝阿扁總統過去很照顧他，給他很多機會，學習很多。

陳水扁與陳其邁兩家頗有淵源，陳其邁父親陳哲男是扁政府執政時期重要的左右手，阿扁曾表示過去陳哲男對自己的幫助很大，自己與陳其邁則是師兄、師弟關係；2022年陳致中競選市議員總部成立，陳其邁還親自授戰旗。

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