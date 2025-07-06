大罷免出現改圖風波 吳靜怡：刻意製造「支持亂象」的反向操作

吳靜怡提醒，距離罷免投票只剩20天，資訊戰進入「反向操作」，背後有人刻意的將罷免行動塑造成「亂」、「激進」、「失控」的形象。圖為反共護台志工聯盟5日舉辦「罷免是愛，反共護台」公民開講晚會。（資料照）

2025/07/06 12:15

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免第三階段投票將在7月26日登場，政治評論員吳靜怡（Grace Woo）提醒，距離罷免投票只剩20天，資訊戰進入「反向操作」，背後有人刻意的將罷免行動塑造成「亂」、「激進」、「失控」，企圖讓中間選民自動疏離。

吳靜怡舉例，類似操作首次出現是在職棒球星陳傑憲手拿毛巾的照片，被改圖成支持大罷免，近期又出現「啦啦隊女神」李多慧被一樣的手法改圖，這幾個圖片都讓2人經紀公司親上火線聲明澄清。吳靜怡提到，這2件事在網路上產生極大熱度，但是發這2篇文的帳號都像是「免洗帳號」，刻意用錯置的支持者形象，反讓中間選民對整場大罷免產生「過度激進」、「亂象叢生」的印象。

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吳靜怡認為，應該要調查看看背後有沒有人企圖「介選」干擾選舉，並搭配幾家特定媒體散播，表面看似支持者誤踩紅線，實則更像是刻意製造「支持亂象」的心理戰反操作，越接近選舉，會不會就冒出韓團、明星等名人被無授權合成圖，廉價的塑造整場運動「不理性」、「沒分寸」，讓中間選民、年輕人對大罷免感到厭惡。

吳靜怡指出，背後有人刻意的將罷免行動塑造成「亂」、「激進」、「失控」，企圖讓中間選民自動疏離，現在的合成圖風波不一定是支持者的愚蠢，也可能是「對手設局」，想影響廣大挺台灣的棒球迷，這也表示「中間選民的感知」，才是這場大罷免的勝負關鍵。

吳靜怡最後也提醒：「改圖風波只是一種手段，讓民主社會內部互相懷疑分化，是資訊戰中最具摧毀力的策略，現在才要開始！」

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