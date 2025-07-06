韓國瑜形容黃國昌「人中呂布」 周玉蔻：看穿「國昌的新衣」

韓國瑜形容黃國昌是「人中呂布、馬中赤兔」，被外界解讀為「高級酸」，周玉蔻在臉書分析韓國瑜如此比喻的原因，並提到韓形容黃是「呂布」，是難得貼切的佳作。（資料照）

2025/07/06 10:45

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院長韓國瑜昨天（5日）出席國民黨立委羅智強新書發表會，民眾黨主席黃國昌也受邀出席。韓國瑜形容黃國昌是「人中呂布、馬中赤兔」，被外界解讀為「高級酸」，用呂布最著名的「三姓家奴」惡名，形容人立場反覆改變。名嘴周玉蔻在臉書分析韓國瑜如此比喻的原因，並提到韓形容黃是「呂布」，是難得貼切的佳作。

周玉蔻表示，韓國瑜的腦袋裡完全沒有現代文明世界的元素，將兩岸關係喻為打麻將、民進黨團3人硬要說成一龍二鳳、君不君臣不臣，言談粗鄙令人厭惡，但他昨天形容黃國昌是人中呂布，倒是難得貼切的佳作。周玉蔻提到：「呂布殺義父弒恩人，為權位女色喪盡天良，不惜背主事敵軟骨無品，三姓奴家污名，史上少有。對比之下，活脱脫黃國昌就是個現代版呂布，奸人、賊子、早晚必滅。」

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周玉蔻提到：「有意思的是，三國演義裡，最終曹操殺了呂布，韓國瑜雖然草包，倒也看穿了『國昌』的新衣，對他的下場早早做出預言，曹興誠就是黃呂布國昌的剋星。」周玉蔻也質疑：「問題是，韓國瑜再草包也不會不知道這是對黃國昌超極致的貶抑羞辱之舉，為什麼還這樣公然向黃國昌噴臭屎？」

周玉蔻猜測，韓國瑜之所以形容黃國昌是呂布，可能有幾個原因，周玉蔻說：「韓草包就是嘴賤，不只笑他黃國昌朝三暮四、『人盡可夫』，還趁機嘲笑他長相尚可內斂太差，愛發脾氣、動不動咆哮⋯，畢竟共事一年多，韓某早看穿了黃國昌的真面目，他就是瞧不起黃國昌！」

周玉蔻認為，韓國瑜也有可能故意踢黃國昌一腳，貼上他叛徒、小白臉標籤，喊話盧秀燕、朱立倫等人斷了「與虎謀皮」的念頭；再者，大罷免威脅在即，韓國瑜的立法院院長職位岌岌可危，之後無論局勢如何發展，國民黨有求於民眾黨之處甚多，先下馬威嚇唬黃國昌。周玉蔻最後則猜測：「最後，有點陰謀論了。莫非，都自己人？地下黨員學長學弟……。純推測，不是不可能。」

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