中市市區連續2日大積水 學者、議員批盧秀燕忙政治非常不妥

5日大雨，造成市區多處淹水，福科路也積水嚴重。（陳淑華提供）

2025/07/06 10:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市在4、5兩日發生急驟雨，造成文心路、台灣大道、忠明南路等多處淹水，民眾在社群網路抱怨，逢甲大學都市計劃與空間資訊學系專任副教授劉曜華表示，4日文心路大積水，昨天台灣大道又積水，甚至還有人孔蓋被衝開，身為台中市長的盧秀燕應該在前天就了解，說明原因，而不是從事政治活動；民進黨市議員更批盧秀燕根本是棄台中市民生命安全於不顧。

台中市已連續兩天因急驟雨，造成市區多處淹水，民眾抱怨不已，劉曜華更直指，這兩天社群媒體一大堆人都在陳述市區多處淹水，而且前天就發生，身為市長媽媽就應該有警惕，有一些作為，要安定民心，說明市府排水處理狀況，但昨天卻忙著政治活動，非常不妥適。

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民進黨市議員陳淑華痛批，近期只要逢雨就會看到市區淹水情況，顯然情況已經變化，是不是因為排水系統老化或阻塞等等影響，導致排水功能弱化。但盧秀燕市長不思積極檢討、不思改進排水系統，反而一直推給極端氣候，甩鍋應負的責任。

民進黨市議員林祈烽則痛批，盧秀燕4日晚間得知台中多處淹水後，仍執意北上出席反罷免輔選行動，5日晚間，台灣大道、文心路、青海路、河南路等重要幹道幾乎積水成災，甚至設計具有滯洪池功能的秋紅谷周邊也淹水，民眾不禁質疑其到底是否具備防洪功能，盧秀燕根本是棄市民生命安全於無顧。

民進黨市議員黃守達強調，昨天晚間發生短時強降雨，雨勢來得又急又快，導致第二市場周遭、國美館周遭、台灣大道、文心路嚴重積水，盧市長卻忙著到處跑選舉，面對台中的積淹水狀況反應慢半拍，難怪民眾抱怨連連。

西區美村路一處停車場積水到腳踝。（黃守達提供）

市區秋紅谷四周道路嚴重積水（林祈烽提供）

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