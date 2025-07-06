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    「護國大遶境」10日至中市 民進黨發限定版「進香旗」、「符令」

    民進黨中市黨部分發護國大遶境限定版的進香旗、符令及飄飄帶給黨籍市議員。（民進黨中市黨部提供）

    民進黨中市黨部分發護國大遶境限定版的進香旗、符令及飄飄帶給黨籍市議員。（民進黨中市黨部提供）

    2025/07/06 10:02

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕為宣傳大罷免的「護國大遶境」將在10日至12日遶到台中市，民進黨中市黨部發放「限定版的護國小物」給所有中市黨籍市議員，讓黨籍市議員分送給參加「遶境」的支持者，但因為是限定版且數量有限，將在當天才會發送給民眾。

    由全台31罷團合組的反共護台志工聯盟的「護國大遶境」環台於4日在花蓮集結出發，預計10日先至彰化再至台中市，並且至12日都在台中市遶境，民進黨黨籍民代配合罷團的遶境，推出「限定版護國小物」。

    民進黨中市黨部主委許木桂表示，限定版的護國小物有三種，由於參與遶境的支持者定位於如同媽祖遶境「香燈腳」，因此黨中央提供地方黨部印有「反共保台」的「進香旗」、「爛委退散」的「符令」及「民主護駕、護國大遶境、藍委退散」的飄飄帶等3種，將在「護國大遶境」到台中市時，由黨籍市議員分送支持者。

    許木桂表示，由於數量有限，3種護國小物每一位議員各發100份，而且因為是限定版，將會有很多人搶著要，因此只能在當天發送，送完為止。

    民進黨中市黨部分發給黨籍市議員護國大遶境限定版的進香旗、符令及飄飄帶，將在遶境當日發送給支持者。（民進黨中市黨部提供）

    民進黨中市黨部分發給黨籍市議員護國大遶境限定版的進香旗、符令及飄飄帶，將在遶境當日發送給支持者。（民進黨中市黨部提供）

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