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    台南家門前遭開11槍！林士傑命案卡關1年 警盯上神秘「白淨男」

    林士傑命案屆滿1年，警曾鎖定在台南租屋、搭車踩點的「白淨男」。圖為當時槍手犯案畫面。（民眾提供）

    林士傑命案屆滿1年，警曾鎖定在台南租屋、搭車踩點的「白淨男」。圖為當時槍手犯案畫面。（民眾提供）

    2025/07/06 00:15

    〔記者王捷／台南報導〕前台南漁會理事長林士傑命案屆滿一年，至今仍陷入瓶頸。警方曾鎖定一名在境外的可疑「白淨男」，警六分局也傳喚多位計程車司機問訊，但欠缺積極證據，至今未能釐清犯案動機，南市刑警大隊強調偵查不公開，會積極偵辦。

    回顧案情，去年7月8日清晨5時40分許，林士傑在南區新樂路住處門前遭人連開11槍送醫後不治，槍手迅速逃逸。案發超過24小時，警方只找到被潑酸、燒毀的接應車輛，時任警察局長廖宗山有豐富的刑事經驗，當時他曾指出，24小時內找不到對象，恐怕槍手已潛逃到國外。

    案發初期，警方曾掌握電話訊號，在命案當時，曾有訊號撥打的紀錄，警方跟著訊號追到屏東、高雄大樹，接著現蹤在墾丁一帶，不久訊號就在中國、港澳地區頻繁出現。

    傳高層能帶回凶嫌 用台南警長位子交換

    有傳聞，一位警官向高層保證，有實力將嫌犯從中國帶回，但希望某位警官來台南，接替即將退休的警長廖宗山。不過包含人事、訊號的傳聞，南市警局都未證實，只強調任何證據，警方都不會放過。

    警長廖宗山退休後，警方從監視器畫面注意到一名衣著整潔、外觀白淨的「白淨男」，在命案發生前，他曾多次搭計程車出現在命案現場「看點」，雖然他在台南租屋一陣子，卻沒人認識他，只有一張出現在超商的畫面。

    多數小黃司機對「白淨男」沒印象，而「白淨男」是否就是警方初期掌握的電話訊號？相關人員沒有肯定答案，但認為槍手已逃到境外，雖然知道可疑對象，但一年過去，仍無法釐清動機。南警刑大則強調，不會放棄任何可能。

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