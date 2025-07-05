藍批賴清德獨裁如希特勒！曹興誠：連個黨都指揮不了 怎可能獨裁？

反共護台志工聯盟在立院外開講，聯電創辦人曹興誠上台宣講。（記者塗建榮攝）

2025/07/05 23:12

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免倒數，反共護台志工聯盟今天重回青鳥行動現場，在立院外舉辦「罷免是愛．反共護台晚會」，現場集結逾2千名民眾。聯電創辦人曹興誠說，國民黨每天罵總統賴清德獨裁、是希特勒，但賴連意見多元、派系林立的黨都指揮不了，要如何獨裁？民進黨立委沈伯洋則示警，若罷免失敗台灣將走向毀滅的道路，藍白會通過開放大量中國移民等爭議法案。

罷免是愛．反共護台晚會今天邀請曹興誠、各地罷團代表以及文教產業人士等人出席。活動會場民眾揮舞綠、白色的「大罷免大成功」小旗，舞台兩側則有罷團代表高舉「同意罷免」旗幟隨風飄揚；另有民眾打扮成傅崐萁，批他為「TOP1%撐傘小弟」、「親共賣台附隨組織」。活動最後，現場群眾合力推動1.2米的「大罷球、大成功」球體，氣氛歡樂。

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曹興誠致詞表示，國民黨至今仍不敢面對人民的罷免理由，拒絕解釋為何自己不應該被罷免，並每天罵總統賴清德獨裁、希特勒；他認為，民進黨是民主政黨，基因沒有獨裁這個詞，賴清德無法指揮意見多元、派系林立的民進黨，「連個黨都指揮不了，怎麼可能獨裁？」，並強調只有共產黨、國民黨會獨裁。

沈伯洋說，國民黨傾全黨之力與民眾黨、甚至共產黨站在一起，目的就是要把不同意票催出來，現在的民調與今年3、4月相比，願意站出來投票從2成提升到5成、6成，這個戰役可能沒有那麼樂觀。

他也示警，如果罷免失敗，藍白將開放大量的中國移民，他們要把中國跟台灣定義成內戰的關係，他們要癱瘓台灣財政，紅媒要永久取得執照，這些都不是道聽塗說，而是已經擺在立院的法案，只要罷免失敗，他們就要通過這些法案；若不同意罷免得勝，台灣將會走向一條毀滅的道路。

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