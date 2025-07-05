《看不見的國家》見證台灣民主之路 張廖萬堅：重新思考投票的力量

張廖萬堅表示，看到紀錄片見證台灣的民主之路，民眾更能反思，決定如何在第三階罷免投票。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/05 22:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕由教育部次長張廖萬堅創立的台中市陽光城市發展協會今天包場放映紀錄片《看不見的國家》，張廖萬堅表示，目前全國歷經大罷免，看到紀錄片見證台灣的民主之路，歷經國際政治強權的壓力與挑戰，仍堅持民主的價值，民眾更能反思，決定如何在第三階罷免投票。

《看不見的國家》是由美國導演葛靜文所執導的紀錄片，導演於2016年見證了台灣人選出首位女總統的創舉，觸動她決定拍攝這部電影，講述第14至15任中華民國總統蔡英文擔任總統期間，台灣所面臨的挑戰與民主發展的歷程，是一部既深刻又充滿張力的紀錄片，6月13日起在全台上映，日前票房已突破2700萬。

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張廖萬堅說，擔任民代時期曾數度帶領棒球隊出國比賽，也曾受美國務院邀訪，更曾遠赴東歐進行國會外交，前幾天才從邦交國帛琉訪問回來，對於台灣在國際局勢上，處處受中共打壓及圍堵，更能深刻體會台灣國際外交的困難。

他說，大學時國家仍是戒嚴體制，曾因參與學運推動校園民主化，成為調查局監控的對象，但是之前有更多的台灣民主前輩及人民不畏黑牢，堅持推動台灣的民主，台灣終於解除戒嚴，也在一次次的民主選舉中，用智慧讓台灣從威權體制逐漸走向民主；一直到2016年當選立委，第一次完全執政，才能順利推動轉型正義、婚姻平權等重大的社會改革，進一步深化台灣的民主靱性。

張廖萬堅提及，台灣民意歷經不同政黨執政，展現民主韌性，社會、經濟進步，台灣在過去8年在國際上有尊顏、被尊重，民主與西方自由世界連結，現在卻看到藍白立委審預算、立法時，常做出悖離民意的事，他認為，執政或在野變動很正常，但品質不能落差太大，看到有立委到中國卑躬屈膝，回台面對對有民意的執政團隊卻是拍桌怒眼對待，從這部電影看到台灣歷經國民黨、民進黨執政時期，面對國際重大挑戰及內部改革危機，民意的回應，在這次大罷免，人民也能深思。

今天協會邀請廖萬堅、協會現任理事長李文烈、台中市議員林祈烽等，以及多位校長、家長會長、志工等教育界人士共同欣賞。

由教育部次長張廖萬堅創立的台中市陽光城市發展協會今天包場放映紀錄片《看不見的國家》。（記者蔡淑媛攝）

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