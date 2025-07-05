丹娜絲來襲！ 國軍1萬兵力待命協助災防

丹娜絲來襲，國軍AAV7兩棲突擊車待命。（資料照）

2025/07/05 22:43

〔記者方瑋立／台北報導〕輕度颱風「丹娜絲」海上陸上颱風警報發布，警戒區涵蓋嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖。國防部今（5日）晚間表示，國軍已配合中央災害應變中心完成一級開設，目前災防待命總兵力約1萬餘人，34類災防裝備機具3千餘輛已完成整備，將在確保官兵安全前提下，協力守護家園。

國防部今晚10時30分透過新聞稿表示，因應「丹娜絲」颱風可能的造成影響，國防部今日召開災害應變中心管制會議，要求國軍各級部隊，密切掌握颱風動態及災害潛勢區狀況，務求以最周延的整備降低災損。

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國防部指出，目前國防部已配合中央災害應變中心，完成一級開設；其餘各作戰區將配合地方政府開設等級提升，協助執行各項災防工作。

國防部進一步表示，國軍部隊目前災防待命總兵力約1萬餘人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計34類3千餘輛（部），均完成整備；並針對災害潛勢區及低窪地區預置兵力、機具以即時救援。另國軍各醫院編組救護醫療小組，可隨時投入醫療支援。

國防部強調，後續將掌握「丹娜絲」颱風行經路線，在確保官兵安全前提下，做好各項防颱與災害防救準備工作，協力守護家園，確保國人生命財產安全。

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