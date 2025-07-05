北北基花罷團重返立院 誓言讓看衰大罷免的人嘗苦果

反共護台志工聯盟在立法院外舉辦「罷免是愛，反共護台」公民開講晚會，罷免團體呼籲民眾展現民主韌性及台灣人的勇敢，為了自由民主及下一代出來罷免不適任立委。（記者塗建榮攝）

2025/07/05 22:04

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免三階決戰倒數，「罷免是愛，反共護台」公民開講晚會今晚（5日）盛大登場，來自台北、新北、基隆及花蓮的12個罷免團體重返立法院外，呼籲民眾展現民主韌性及台灣人的勇敢，為了自由民主及下一代出來罷免不適任立委，讓那些看衰、聲稱大罷免大失敗的人嘗苦果。

反共護台志工聯盟今晚在立法院外濟南路舉辦首場罷免公民晚會，邀集台北市、新北市、基隆市與花蓮縣的罷團大會師，以及藝文界的作家朱宥勳、影視界的導演林正盛與楊正欣等人助講。

請繼續往下閱讀...

罷免洪孟楷團隊的代表說，洪孟楷是拿下全國最高票的立委，堪稱全國指標，卻跟著國民黨團總召傅崐萁，毫無下限地推動惡法，若能成功罷免洪，將是全國人民力量的展現。

罷免羅明才團隊代表說，罷免不是為了鬥爭，而是最溫柔堅定的力量，撥亂反正的最重要手段；呼籲民眾別為了小禮物或炒米粉，而放過中共在台代理人，務必認清中共滲透的危險，用選票告訴全世界「台灣沒有在怕」。

罷免賴士葆團隊代表回顧，大家去年5月聚集在立法院外，這裡是大罷免的起點，當時呼喊「沒有討論沒有民主」，但過去一年卻是台灣民主倒退的一年，國民黨不斷呼應境外敵對勢力，破壞民眾對司法憲政的信任，呼籲民眾展現民主韌性，為了下一代罷免不適任立委。

罷免李彥秀團隊代表透露，有人評估台北市僅兩區能罷免成功，希望每位簽署連署書的人拉票，展現台灣人的勇敢，讓那些看衰、聲稱大罷免大失敗的人嘗到苦果。

導演楊正欣指出，「國會巨獸」的原產地就在地方政治勢力，罷免不是暴力，不關心和冷漠的人，才是對民主真正的暴力。

朱宥勳則說，國民黨對文化界進行「無差別攻擊」，把創作者說成是「要飯的」，毫不在乎民意、事實和政治專業；推動法案前後都要去中國打招呼和報告，而創作者為了言論自由，抵抗中國是唯一的選擇。

台北、新北、基隆及花蓮的12個罷免團體重返立法院外，呼籲民眾為了自由民主及下一代出來罷免不適任立委。（記者塗建榮攝）

反共護台志工聯盟在立法院外舉辦「罷免是愛，反共護台」公民開講晚會。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法