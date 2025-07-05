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    批傅崐萁為立院首惡 葉霸籲人民辨認病原體奪回健康

    反共護台志工聯盟5日舉辦「罷免是愛，反共護台」公民開講晚會，花蓮罷團代表葉霸老師上台宣講。（記者塗建榮攝）

    反共護台志工聯盟5日舉辦「罷免是愛，反共護台」公民開講晚會，花蓮罷團代表葉霸老師上台宣講。（記者塗建榮攝）

    2025/07/05 21:37

    〔記者李文馨／台北報導〕大罷免倒數，反共護台志工聯盟今晚在立院外舉辦「罷免是愛．反共護台晚會」。花蓮花崗國中退休老師葉春蓮（葉霸）致詞表示，台灣在全世界唯一的敵對國就是中共國，並指立院首惡傅崐萁帶著藍白立委強行通過爭議法案，為中共侵略台灣鋪路；她強調，人民就是白血球，現在要把身體的病原體辨認出來、加以消滅，奪回國家健康。

    葉春蓮指出，中共長期花很多精力與心思進行滲透，很多宮廟、協會等團體被滲透，甚至買通部分媒體、教授，中共無所不用其極欲染指台灣，但回顧台灣歷史，再看中共何時建國，對方卻一再聲明台灣是他不可分割的一部分，並批評此言為「狗屁」。

    葉春蓮說，台灣有今天的樣貌，是台灣人努力打拚出來的，台灣有世界最高的價值、有最好的供應鏈，不只有台積電、還有那位穿皮衣的台南孩子（黃仁勳）、他的表姐蘇姿丰，這些人讓台灣擁有最高的價值與地位，被世界肯定，中共卻在流口水、想要台灣，有一些不爭氣的、很久以前來寄生的外國人，總統已經界定的很清楚，「那是境外的敵對勢力」。

    葉春蓮質疑，全世界有哪個國家會如同中共欺負台灣？整天派飛機飛來飛去，派船繞來繞去，破壞台灣的海底電纜，「這個是什麼壞東西」，台灣在全世界唯一的敵對國就是中共國。她強調，大國不一定是強國，台灣很小卻超級強，不是科技強，而是每個同胞很強，很強的人民，才會組成很強的國家。

    她指出，立法院首惡傅崐萁，帶著藍白這群沒有立法專業，沒有在野能力的立委，不按議事規則強行通過各種法案，內容都是為中共侵略台灣鋪路，因此她很焦慮、害怕、緊張，而公民發起罷免活動，從一階、二階連署到現在面對三階投票，沒有人鬆懈，大家一起努力。總統說團結就是力量，在場民眾都是力量來源。

    葉春蓮強調，人民要健康，台灣才會很健康，生活中有很多微生物會進入身體進行危害作用，這稱為「病原體」，但身體有一套自我保護機制，也就是免疫系統，人民就是白血球，現在最重要的任務就是要把身體的病原體辨認出來、加以消滅，把健康拿回來，有健康的台灣，才有健康的國家。語畢，現場高呼「7月26，罷免傅崐萁！」

    反共護台志工聯盟5日舉辦「罷免是愛，反共護台」公民開講晚會，觀眾合力推動「大罷球、大成功氣球」。（記者塗建榮攝）

    反共護台志工聯盟5日舉辦「罷免是愛，反共護台」公民開講晚會，觀眾合力推動「大罷球、大成功氣球」。（記者塗建榮攝）

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