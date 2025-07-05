台中暴雨積水又被罵！盧秀燕取消反惡罷助講 急探災情

向上路麻園頭溪水位高漲。（記者黃旭磊攝）

2025/07/05 20:35

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕今晚連續取消兩場為藍委羅廷瑋助講反惡罷活動，趕往北區視察強降雨民宅狀況。由於市區昨天（4日）起連續兩天大雷雨（強降雨），向上路麻園頭溪沿線傳出積水引起民怨，民眾批評稱「中港路（台灣大道）、文心路、忠明南路排的像水庫洩洪一樣，台中根本無政府了吧。」

中央氣象署今晚7點8分，對台中市及彰化縣發出災防告警，強調大雷雨持續到晚間8時，期間中區民權路及西區向上路麻園頭溪一帶豪雨交加。盧秀燕緊急取消助講行程，羅廷瑋也取消輔順將軍廟等兩場宣講，派服務團隊趕往保護長輩安全。本報記者騎車觀查向上路麻園頭溪水流湍急洶湧，水位一度逼近道路，居民罵道「不管是誰當市長，只差在有沒有滿到柏油路」。

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民眾將積淹及涉水過馬路畫面上傳脆（Threads）等社群媒體，包括國道一號交流道出入口、中捷文心路沿線、大墩七街接河南路及台灣大道市政府站（慢車道）都出現積水災情，其中，中捷市政府站一帶疑似排水溝堵塞，積水深達成人小腿肚，淹上人行道及公車等候區。

民眾譏罵「台中市政府在衝…，不誇張，騎車經過的排水孔都變噴泉」、「市長民調永遠第一，笑死人 」也有人緩頰稱「時雨量集中導致啦」。由於連續兩晚網路高聲量批罵，盧秀燕今晚8時由北區區長戴燕如陪同，緊急趕往民宅視察強降雨狀況。

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