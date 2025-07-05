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    民進黨沒有獨裁DNA！曹興誠：共產黨跟國民黨「生下來就是獨裁」

    曹興誠痛批，共產黨跟國民黨「生下來就是獨裁」。（記者孫唯容攝）

    曹興誠痛批，共產黨跟國民黨「生下來就是獨裁」。（記者孫唯容攝）

    2025/07/05 20:24

    〔記者孫唯容／台北報導〕聯電創辦人、罷免徐巧芯領銜人曹興誠今（５日）下午現身台北內湖街頭宣講，曹興誠痛批，共產黨跟國民黨「生下來就是獨裁」，過往他們講黨國、講什麼民主集中制，更直言「民進黨沒有什麼獨裁DNA」。

    曹興誠上台就斷言「徐巧芯已經完蛋了」，徐巧芯是他的責任區，責任重大，不過大家7月26日之後就不用再看到她了。

    曹興誠表示，民進黨一開始並不是所有人都支持罷免，不過事情進到第三階，他們知道是全民運動，有責任、有義務下來，因此民進黨是順著民意與國家安全跳下來，不要說綠的輸不起，還是賴清德獨裁，「我建議賴總統出來說，民進黨根本沒有獨裁的基因，民進黨是民主政黨，派系林立、意見多元，賴清德都不可能指揮全黨了，還有可能獨裁嗎？不可能嘛，講出來有些漏氣，但這就是事實，這樣怎麼可能獨裁呢？」

    曹興誠強調，民進黨的DNA裡面就沒有獨裁這個名詞，但是共產黨、國民黨生下來就是個獨裁政黨，過往他們講黨國、民主集中制，一旦有決策，民眾通通都要支持，不准有意見，所以你看現在國民黨立院黨團只聽一人的，那就是傅崐萁，傅崐萁才是真正獨裁，在立院絲毫不理程序正義。

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