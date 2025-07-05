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    中國海警船再闖東沙海域！「 雲林艦」全程監控驅離

    中國海警船被「雲林艦」廣播驅離。（記者鄭景議翻攝）

    中國海警船被「雲林艦」廣播驅離。（記者鄭景議翻攝）

    2025/07/05 20:05

    〔記者鄭景議／台北報導〕中國海警船持續侵擾東沙海域！海巡署今（5日）指出，中國海警船「3302」，2日清晨6時10分航入東沙島西北方約26浬處限制水域，海巡署調派東沙任務艦「雲林艦」前往併航監控，並廣播驅離。歷經十餘小時戒備，該艦3日凌晨1時24分離開限制水域，朝東方34.5浬方向航離。

    海巡署表示，東沙環礁為我國首座以海洋保育為核心設立的國家公園，生態敏感、主權意涵重大。然而，中方海警船近年頻頻擅闖我東沙限制水域，自今年1月至今，已累計有8艘中國海警船、共18次航入限制區域，不僅蓄意挑釁，還多採「暗船」模式關閉船舶自動識別系統（AIS），意圖躲避偵查，消耗海巡查緝中國漁船非法越界捕撈、維護環礁生態及執行人道救援等能量。

    海巡署統計，今年上半年已在東沙海域驅離中國越界漁船達37船、136艘次，並查扣小舟8艘。即便中方自5月1日起進入伏季休漁期，仍有大量漁船持續出海非法作業，顯示其內部海洋管理鬆散，漁政執行失能。

    海巡署批評，中國海警與漁船行徑不僅嚴重擾亂區域海上秩序，更對東沙環礁海洋生態造成壓力，悖離國際社會強調的海洋保育價值。呼籲中方應切實約束所屬艦艇與漁民行為，勿再濫採海洋資源、破壞生態平衡。

    面對中方海上威脅，海巡署強調，未來將持續加強東沙海域防備能量，持續派遣「雲林艦」等大型艦艇駐守海域，並結合東沙分隊多功能巡防艇，全時監控、即時應處，展現堅定維護主權與海洋資源永續的決心。

    中國海警船持續侵擾東沙海域。（記者鄭景議翻攝）

    中國海警船持續侵擾東沙海域。（記者鄭景議翻攝）

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