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    首頁　>　政治

    韓國瑜喊罷免「發神經」 罷團反嗆：被罷掉的人還沒清醒

    立法院長韓國瑜（右2）在南投縣長許淑華（左2）陪同下到草屯出席城隍聯誼大會師，力挺立委馬文君（左1）、游顥（右1）反罷免。（南投縣政府提供）

    立法院長韓國瑜（右2）在南投縣長許淑華（左2）陪同下到草屯出席城隍聯誼大會師，力挺立委馬文君（左1）、游顥（右1）反罷免。（南投縣政府提供）

    2025/07/05 19:59

    〔記者劉濱銓／南投報導〕立法院長韓國瑜今天到南投出席全國城隍聯誼大會師，致詞時力挺立委馬文君、游顥反罷免說，「一寸光陰一寸金，罷免原來發神經」。南投罷團批評，罷免是憲法保障權利，對於一個曾被高雄市民罷免的政治人物，罷團沒有發神經，而是韓國瑜還沒從被罷免的夢中清醒過來。

    罷游團體說，罷免是透過合法機制行使糾正，韓國瑜當年落跑去選總統，失職懈怠、辜負城市，才會民怨沸騰被高雄人「高票送下台」，這並不是因為誰「發神經」。如今韓國瑜搖身一變成了立法院長，卻不思中立，反而頻為爭議立委站台護航，甚至羞辱正在參與民主行動的公民。

    罷團說，無論是罷游還是罷馬，行動背後都有深厚民怨，諸如立委長期不合理問政、不聽基層聲音，還接連爆出潛艦洩密、挺共質疑，以及刪除民生預算，阻擋國防法案，這些都不是人民的幻想，而是活生生的立委失職事實。

    罷馬團體則說，韓國瑜口口聲聲說「民主得來不易」，卻嘲諷人民依法行使民主機制，這才是邏輯錯亂、言行不一，尤其還以「發神經」羞辱公民行使民主權利，不僅粗俗失禮，更是踐踏台灣民主，也有失作為國會議長應有的格調與素養。

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