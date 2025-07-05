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    藍營批「不做防颱、只顧罷免」 綠營:一起進行不衝突

    屏東隊與台東人一同遶境，民眾表示，為了正確的理念就該挺身而出。（記者劉人瑋攝）

    屏東隊與台東人一同遶境，民眾表示，為了正確的理念就該挺身而出。（記者劉人瑋攝）

    2025/07/05 20:11

    〔記者劉人瑋／台東報導〕「護國大遶境」舉行第二天，也面臨颱風將來襲，公民團體與綠營人士在面對台東區域立委、國民黨籍的黃建賓時，其實是「9成砲火瞄準傅崐萁，1成對付黃建賓」；面對遶境民眾稱其為「傅隨組織」的批評，黃建賓辦公室則以「（罷團）不顧民生（防颱）、只顧鬥爭」回應，民進黨秘書長林右昌表示，遶境與防颱並不衝突，跟隨傅崐萁做惡才嚴重。

    警方估計今天參與遶境民眾約有600人。而在隊伍中問及，幾乎泰半皆為鄰近的屏東縣民熱情參與，來自屏東市場的賣魚大姊不時喊著口號，中氣十足，她自稱「就是拿出自己平時的專業叫賣表現罷了」。相對台東在地參與者中，年輕的生面孔十分少見，其中有幾位表示，從小就接受長輩藍營思想，因此就算心中對藍營不滿也是噤若寒蟬、不敢表態，「就算真的很討厭現狀也不敢說，怕換到的是鄰居、親友的敵意」。

    而遶境的台東民眾則表示，參與大罷免、台東的「挫賓行動」無他，「根本不知道黃有做過何事」，黃提的政績似乎以前的人就有做過，但成為「傅隨組織」就是最大的罪過。

    黃建賓辦公室表示，颱風丹娜絲逼近台灣，台東首當其衝，今日午後已出現明顯風雨，黃建賓委員已與各單位聯繫做好防颱整備，並前往農園關心農民朋友需求；反觀民進黨立委及黨公職結合惡罷團體，颱風當前仍然「不顧民生，只顧鬥爭」，持續騷擾台東鄉親，完全沒把台東人的需求放在心裡。

    林右昌表示，防颱準備的確很重要，罷團因此在明天的活動上皆有調整，不需要在此時刻意做文章，而黃建賓就是跟隨傅崐萁毀憲亂政，刪、凍總預算，以及對國安影響，傅崐萁做的壞事，黃建賓都有份，他沒有自己的意志，「跟著大魔王（傅崐萁）做壞事，這也是公民團體要罷免他的理由」。

    隊伍綿延，許多成員是來自屏東的熱情鄉親，有人表示「雙東本一家」。（記者劉人瑋攝）

    隊伍綿延，許多成員是來自屏東的熱情鄉親，有人表示「雙東本一家」。（記者劉人瑋攝）

    路邊民眾熱情支持。（記者劉人瑋攝）

    路邊民眾熱情支持。（記者劉人瑋攝）

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