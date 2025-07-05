藍營批「不做防颱、只顧罷免」 綠營:一起進行不衝突
屏東隊與台東人一同遶境，民眾表示，為了正確的理念就該挺身而出。（記者劉人瑋攝）
警方估計今天參與遶境民眾約有600人。而在隊伍中問及，幾乎泰半皆為鄰近的屏東縣民熱情參與，來自屏東市場的賣魚大姊不時喊著口號，中氣十足，她自稱「就是拿出自己平時的專業叫賣表現罷了」。相對台東在地參與者中，年輕的生面孔十分少見，其中有幾位表示，從小就接受長輩藍營思想，因此就算心中對藍營不滿也是噤若寒蟬、不敢表態，「就算真的很討厭現狀也不敢說，怕換到的是鄰居、親友的敵意」。
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而遶境的台東民眾則表示，參與大罷免、台東的「挫賓行動」無他，「根本不知道黃有做過何事」，黃提的政績似乎以前的人就有做過，但成為「傅隨組織」就是最大的罪過。
黃建賓辦公室表示，颱風丹娜絲逼近台灣，台東首當其衝，今日午後已出現明顯風雨，黃建賓委員已與各單位聯繫做好防颱整備，並前往農園關心農民朋友需求；反觀民進黨立委及黨公職結合惡罷團體，颱風當前仍然「不顧民生，只顧鬥爭」，持續騷擾台東鄉親，完全沒把台東人的需求放在心裡。
林右昌表示，防颱準備的確很重要，罷團因此在明天的活動上皆有調整，不需要在此時刻意做文章，而黃建賓就是跟隨傅崐萁毀憲亂政，刪、凍總預算，以及對國安影響，傅崐萁做的壞事，黃建賓都有份，他沒有自己的意志，「跟著大魔王（傅崐萁）做壞事，這也是公民團體要罷免他的理由」。
隊伍綿延，許多成員是來自屏東的熱情鄉親，有人表示「雙東本一家」。（記者劉人瑋攝）
路邊民眾熱情支持。（記者劉人瑋攝）