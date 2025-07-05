非罷區熱情響應 立委鍾佳濱連線罷團籲屏東鄉親電話催票

民進黨立委鍾佳濱民主開講，呼籲鄉親電話催票，請罷區選民罷免投同意。（記者羅欣貞攝）

2025/07/05 19:43

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣雖非罷區，民進黨立委鍾佳濱今（5）日下午在麟洛鄉湧源堂舉辦的「民主大聲公」活動，仍是吸引大批民眾參加，現場與罷免藍委傅崐萁、萬美玲、牛煦庭的3位領銜人線上連線，一起喊話請屏東鄉親為罷團催票。

身為屏縣長治鄉親、罷免萬美玲領銜人鄧永城表示，現在的台灣不若以前的台灣，國民黨以前將台灣視為反共的基地，但現在卻是舔共，硬生生通過許多不合理的法案。鄧永城的父母也到場響應宣講活動，為他加油打氣。

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罷免牛煦庭領銜人陳曉煒表示，罷免是愛、守護後代，他很榮幸沒有讓屏東人丟臉、沒有讓客家人丟臉。這次罷免行動有近8成的比例是女性志工，相較過去男性參政的場景不同，更多人在關心台灣政治與下一代的未來。

罷免傅崐萁領銜人李美玲指出，她起初只是社區工作者，去年5月參與公民運動後，觸發她挺身而出。花蓮人很熟悉戰機起飛的聲音，只要有中共敵機擾台，就會聽到守護台灣國土的聲音升空，但這筆國防預算卻遭國民黨亂刪。

嘉義市議員林煒軒指出，選舉、罷免、創制、複決是公民權利，罷免不是洪水猛獸，是公民的權利。這一次是台灣可以救自己的機會，一定要下架親共立委。

立委鍾佳濱則喊出，罷1席小贏、罷6席大贏、罷12席台灣重見光明，罷免的過程宛如跑馬拉松，賽程已到最後一刻，屏東就是罷團的後盾，一人一通電話，打給罷區親友，全力罷掉不適任立委。7月26日務必出門投票，如果身邊有遊子，也要拜託返鄉投票。

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