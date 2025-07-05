「罷免是愛．反共護台晚會」破千人集結 雙北掃街車隊衝立院合體

反共護台志工聯盟今天在立法院外舉辦「罷免是愛・反共護台晚會」。（記者塗建榮攝）

2025/07/05 19:48

〔記者李文馨／台北報導〕傅崐萁等24名國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案定於7月26日投票。反共護台志工聯盟今天在立法院外舉辦「罷免是愛．反共護台晚會」，雙北罷團騎士下午接力車掃宣傳，晚間7點抵達立法院外參與晚會。主辦方說，截至晚上7噩，現場已破千人聚集，「同意罷免」、「大罷免大成功」等旗幟飄揚。

「罷免是愛．反共護台晚會」邀請聯電創辦人曹興誠、各地罷團代表、國會民意代表，以及文教產業人士，包含導演林正盛、楊正欣、作家朱宥勳、花蓮罷團代表葉霸老師等人與會。

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雙北罷團騎士下午1點半發起象徵民主串連的接力罷騎行動，從汐止、泰山、中和、新店等地同步出發，串聯台北市各區罷團，晚間6點47分抵達立法院濟南路。主辦方說，約有300、400台機車參與罷騎行動。

活動會場備有約600張塑膠紅椅，晚間7點已9成坐滿，還有上百人站在會場周圍，現場「同意罷免」、「大罷免大成功」等旗幟隨風飄揚，也有人拿著「曙光花蓮」的LED燈呼籲選民回家投票，甚至有人打扮成立法院國民黨團總召傅崐萁，酸他為「TOP1％撐傘小弟」、「親共賣台附隨組織」。

反共護台志工聯盟今天在立法院外舉辦「罷免是愛・反共護台晚會」。（記者塗建榮攝）

反共護台志工聯盟今天在立法院外舉辦「罷免是愛・反共護台晚會」。（記者塗建榮攝）

反共護台志工聯盟今天在立法院外舉辦「罷免是愛・反共護台晚會」。（記者塗建榮攝）

民眾裝扮成國民黨團總召傅崐萁，酸他為「TOP1%撐傘小弟」、「親共賣台附隨組織」。（記者塗建榮攝）

反共護台志工聯盟今天在立法院外舉辦「罷免是愛・反共護台晚會」，雙北罷團騎士下午接力車掃宣傳罷免，並於晚間7時抵達立法院外參與晚會。（記者塗建榮攝）

反共護台志工聯盟舉行「雙北串騎青鳥冬鹿．集結濟南路！」活動，遊行機車隊掃街到立法院外參加「罷免是愛．反共護台晚會」。（記者田裕華攝）

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