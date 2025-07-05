雙東合擊! 護國大遶境進入台東 屏東百人相挺氣勢如虹

屏東約百人到台東挺護國大遶境，雙東合喊「大罷免大成功」，士氣如虹。（記者黃明堂攝）

2025/07/05 19:20

〔記者黃明堂、劉人瑋／台東報導〕反共護台志工聯盟發起的「護國大遶境」昨天在花蓮啟程，今天進入台東，不畏颱風前風雨攪局，從下午到晚間一路挺進，晚間更有屏東約百人趕來助陣，活潑吶喊「大罷免、大成功」，東屏合力發聲，士氣如虹。

民進黨秘書長林右昌說，台東立委黃健賓跟著傅崐萁作怪作亂，毀台亂憲，請民眾站出來投下罷免同意票。

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護國大遶境車隊下午從花蓮進入台東池上，馬上遇到間歇風雨，但立委莊瑞雄、民進黨發言人吳崢、行政院東辦執行長洪宗楷、台東市代陳金溪，仍在宣講車上拿著麥克風沿途喊話拜票，莊瑞雄一路呼籲大家26日出來投下同意票，罷免不適任的夭壽立委黃建賓，黃建賓跟著傅崐萁亂刪預算，連國防預算也亂刪，愛刪多少就刪多少，一定要把他罷免掉。

沿途也有不少支持者比讚手勢或放鞭炮助陣，車隊從關山、鹿野、卑南，晚間抵達台東體育館，與現場等候的數百位徒步隊伍會合。

民進黨秘書長林右昌領軍，立委陳瑩、前立委賴坤成、縣議員黃治維等人入列，台東挫賓志工及挺大罷免的群眾數百人拿小旗、大旗及布條參加，原本護國大遶境行程六日要進入屏東，因颱風取消，屏東雖無罷免力委，但仍集結約百人揮軍北上，與台東隊會合，跨縣挺大罷免，同時帶著南部人的高度熱情，手舞足舞大聲喊「屏東挺台東，大罷免、大成功」，帶動遶境隊伍的士氣，也讓沿街民眾感受到罷免威力。

林右昌說，立法院長雖然是韓國瑜，事實上都由傅崐萁掌握，形同地下院長，傅崐萁幹的壞事，包括毀憲亂政，親中投共、削弱台灣等等，黃建賓都有份，黃跟著傅作怪作亂，所以才被地方公民團體發動罷免。這兩天從花蓮走到台東，他看到有民眾騎著機車、推著輪椅，跟著隊伍，台東的行程遇到到風雨，但沿途也不斷有人加油，讓他們士氣如虹。接下來三個星期，民進黨的黨公職會協助罷團，深入鄉鎮走入家戶，要催出支持出來投下罷免同意票。

立委莊瑞雄說，台東人挺大罷免的心，在二階連署階段就充份感受到了，台東人很多務農，不少農民是邊下車邊連署，他在部分連署書都還聞到農藥味，這就是最基層的心聲。

護國大遶境今天在台東體育館集結後徒步掃街。（記者黃明堂攝）

前立委賴坤成（右）加入護國大遶境，與民進黨秘書長林右昌一起呼籲罷免黃建賓投同意票。（記者黃明堂攝）

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