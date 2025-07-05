YouTuber HOWHOW：桃園要「反共」藍 不是「舔共」藍

YouTuber HOWHOW（左）說，桃園要的是反共藍不是舔共藍，呼籲支持者團結讓賣台的立委下台。（記者謝武雄攝）

2025/07/05 19:39

〔記者謝武雄／桃園報導〕罷免桃園市第一選區國民黨立委牛煦庭的公民團體「桃園罷牛，桃汰牛氓」，今日啟動桃園、蘆竹、龜山區的「桃園宣講列車」。退役軍官鷹爸徐柏岳強調，很多像他一樣的深藍人士挺大罷免，是無法接受藍委舔共賣台，民眾選出來國民黨立委，可以監督制衡民進黨政府，但並不希望他們出賣台灣，這次罷團送件達成率高，是許多深藍人士的覺醒。

「桃園宣講列車」是在桃園同安街罷免總部及龜山大同市民活動中心、蘆竹安康骨科診所同步舉行，包含民進黨立委郭昱晴、林楚茵、反共護台志工聯盟發言人徐小花及Molly、熊大律師陳君瑋、網紅四叉貓、網紅皮筋兒、退役軍官鷹爸徐柏岳、YouTuber HOWHOW等人宣講，呼籲支持者團結讓不適任的立委下台。

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YouTuber HOWHOW說，他是中國人更是台灣人，有人說桃園很藍，但桃園市反共藍，大家可以看到很多老榮民，他們都是堅決的反共，桃園要的是反共藍不是舔共藍，看到立委向中國靠攏，才讓他堅決支持大罷免。

皮筋兒則細數桃園六席立委並沒有盡職，只會親中舔共，為了不讓民主沉淪，她也呼籲下架桃園六席親共立委，「民主不能讓，我們來守護」。

郭昱晴表示，台灣如今是主權獨立國家，民主得來不易，這些很多台灣人流血、流汗、甚至失去家庭才有的成果，但藍白立委用多數暴力，以民主摧毀民主，尤其是去年17位立委到中國朝拜後，回國後就開始擴權、破壞財政，罷免這些立委，才能保有台灣的民主。

退役軍官鷹爸徐柏岳強調很多像他一樣的深藍人士挺大罷免，是無法接受藍委舔共賣台。（記者謝武雄攝）

網紅皮筋兒呼籲下架桃園六席親共立委，「民主不能讓，我們來守護」。（記者謝武雄攝）

立委郭昱晴表示，台灣的民眾得來不易，不能讓藍白以民主摧毀民主。（記者謝武雄攝）

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